世足賽／假消息？沙國球員否認獲贈勞斯萊斯名車

沙烏地阿拉伯在世足賽暴冷擊敗阿根廷，圖為前鋒阿爾謝里在場上慶祝。（路透）

沙烏地阿拉伯 在世足賽暴冷擊敗阿根廷，不僅全國放假一天，還傳出沙國王儲贈送每位球員一輛勞斯萊斯，不過前鋒阿爾謝里（Saleh Al Shehri）跟總教練勒納爾（Herve Renard）在記者會上齊聲否認，「假的啦」。

沙國在卡達世界盃足球 賽首戰面對1：0落後，但靠著阿爾謝里、阿爾道薩里（Salem Al Dawsari）在下半場接連進球，一口氣逆轉比數，爽翻沙國球迷，沙國國王薩爾曼（King Salman）更宣布全國放假慶祝。

賽後網路上更出現傳聞，沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）將贈送全隊名車，並指出是勞斯萊斯的「幻影」系列車款，一台要價46萬美元起跳。

而在沙國的記者會上，阿爾謝里被問到到時候想挑選什麼顏色的勞斯萊斯？他認真指出，那些傳聞都不是事實，記者隨後半開玩笑接問：「那真可惜，對吧？」阿爾謝里沒打算開玩笑，正色回應：「我們來這裡是為國效力，全力以赴，這才是我們最大的成就。」

總教練勒納爾也否認此事，「這些傳聞都是假的，我們只想專注在比賽上。」勒納爾強調，球隊目前只贏得一場比賽，還有需要努力的地方，「我們還有重要的比賽要踢，希望能拿下更多勝利。」