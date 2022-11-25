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世足賽／美國隊老將里姆 年輕球隊的穩重力量

編譯洪毅／綜合25日電
里姆首次代表美國出戰世足賽，隊友讚他是美國隊「重要的一員」。（歐新社）
里姆首次代表美國出戰世足賽，隊友讚他是美國隊「重要的一員」。（歐新社）

本屆卡達世足賽上，代表美國隊出賽的球員中，35歲的中後衛里姆(Tim Ream)年紀最長，他長期效力於英超富勒姆(Fulham)足球隊，已許久未參加美國國家隊賽事，參加世足賽更是頭一回，因此受到徵召有些超出意料。

華盛頓郵報報導，美國隊總教練貝哈爾特(Gregg Berhalter)看中里姆的原因有二，首先是參加本屆世足賽的隊員們平均年齡只有25.2歲，在各國家隊中僅長於迦納隊的24.7歲，而世足賽最重要的常常不是年輕有為，而是豐富經驗；其次是當前的美國隊，中場防守是當前弱點。

里姆在富勒姆的出賽表現扎實，在上個賽季，包括奪下英冠冠軍在內的46場比賽全部出場，全部4140分鐘中，不在賽場的時間只有69分鐘，助球隊回到英超聯賽；到本賽季，富勒姆已參與的15場比賽中，里姆亦全數出場，且不在賽場的時間只有2分鐘。

如此表現，讓貝哈爾特說，里姆是富勒姆的佼佼者，是「不可忽視」的球員，他「從未將他排除在考慮範圍之外」；美國隊左後衛羅賓森(Antonee Robinson)也說，他「毫無疑問地相信」里姆就是潛在人選。

35歲的里姆(左)長期效力於英超富勒姆足球隊，參加世足賽是頭一回。（歐新社）
35歲的里姆(左)長期效力於英超富勒姆足球隊，參加世足賽是頭一回。（歐新社）

但是里姆受到徵召仍出乎意料，主因是他自去年9月初參加第一場世足資格賽，對戰薩爾瓦多後14個月以來，就再也沒有為美國隊出賽過；甚至如英超水晶宮(Crystal Palace)足球隊的理查茲(Chris Richards)都可能是更優先的人選，只不過因傷而已數月無法上場。

事實上，里姆所屬的富勒姆足球隊近年在進入英超的資格線上不斷起伏，靠著上個賽季的英冠冠軍而重奪英超資格；相當程度上，富勒姆的起伏也影響到里姆在美國隊的活躍度。

美國隊隊友亞當斯(Tyler Adams)就說，里姆一直在努力奮鬥，爭取更好的表現，如今他是美國隊「重要的一員」；右後衛耶特林(DeAndre Yedlin)則說，許多人認為里姆已陷低潮，被排除在外，但是現在35歲的他將首次參與世足賽，「我們大家就是永不放棄，這是組成球隊DNA的重要部分」。

英超 足球 亞當斯

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