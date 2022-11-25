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場邊人語／手腳並用 比爾逞勇

彭廣揚

現年26歲的紐約水牛城比爾隊四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen）全場演出2次傳球接應達陣和上下半場共2次助攻，以28：25取勝底特律獅隊，為球隊在例行賽季12周賽程贏得第8場勝利，以勝率72.7%暫時在比爾隊所屬的NFL美聯15支球隊之中居次。

這是比爾隊從11月20日以來，5天之內連續2次在同樣客場凱旋。

比爾隊於11月24日下午12時35分起，在位於密西根州底特律室內的福特球場（Ford Field）挑戰最近連續3場告捷的比爾隊，吸引6萬6553名球迷進場，上座率達到100%。獅隊自1934年開始，除1939年到1944年間受到第二次世界大戰影響，每年感恩節當天都在主場和球迷在見面（Detroit Lions on Thanksgiving Day），至今戰績37勝44負2和，最近6年出賽都是苦吞敗果。

比爾隊屬於NFL美聯東區小組，獅隊則是來自國聯北區小組。兩隊最近一次交手是在2018年12月16日於紐約上州，比爾隊以14：13險勝。

獅隊和比爾隊的四分衛都是職業美式足球年度選秀的代表作，雙方自1972年12月10日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰12次 ，其中比爾隊的戰績是7勝4敗1和，累積得到226分，獅隊歷年來累積得到231分。

艾倫在這場空中傳球和地面衝鋒表現都是可圈可點，有2次傳球達陣，傳球42次給7名隊友24次成功，累積推進253碼，成功率為57.14%，有1次遭到攔截還有3次遭到擒殺損失16碼，還有10次自己持球衝鋒累積推進78碼1次達陣，以及掩護4名隊友衝鋒19次推進86碼。他在球季已經連續11次出賽，單場至少都有31次試圖傳球，並且至少有13次以上接應成功，每場至少累進197碼。

比爾隊27歲的外接球員麥肯澤（Isaiah McKenzie）全場有10次成為接應目標，是最近10場次數最多者，6次傳接成功推進96碼，還有1次達陣。此外，28歲的外接球員迪格斯（Stefon Marsean Diggs）全場有15次成為接應目標，則是最近2場次數最多者，有8次傳接成功推進77碼，還有1次達陣。

獅隊現年28歲的四分衛高夫（Jared Thomas Goff）全場2次傳球接應達陣，傳球37次給7名隊友23次成功，累積推進240碼，成功率為62.16%，沒有遭到攔截但是有2次遭到擒殺損失10碼，沒有自己持球衝鋒，但是掩護4名隊友衝鋒28次推進96碼。他已經連續11次出賽，單場至少都有26次試圖傳球，並且至少有14次以上接應成功，每場至少累進137碼。

比爾隊於第2節依靠47碼壓哨腳踢攻門得分，第4節再由45碼處腳踢攻堅，絕殺得到3分。

紐約上州 NFL 足球

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