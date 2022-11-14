街舞／BC One世界決賽 中17歲女孩4強創紀錄 台選手圓夢

「B-Girl 671」劉清漪（左圖）和「B-Boy Quake」孫振（右圖）分別獲得外卡資格，參加今年的「Red Bull BC One世界總決賽」。（取材自微博、RED BULL提供）

全球年度最炸的街舞盛事「Red Bull BC One世界總決賽」上周末重磅登場，歷經超過30個國家的地區賽事之後，今年總共有60名頂尖的B-Boy和B-Girl齊聚嘻哈及霹靂舞的發源地紐約，中國女子選手「B-Girl 671」劉清漪和台灣男子選手「B-Boy Quake」孫振分別獲得外卡資格參賽，這也是兩人首次登上夢想舞台。

去年度Red Bull BC One台灣冠軍，同時被視為未來代表台灣出賽奧運 的熱門人選孫振，今年受邀擔任外卡選手出賽紐約總決賽，這也是第二次有台灣選手登上這座舞台。

「B-Boy Quake」孫振今年受邀擔任外卡選手出賽紐約總決賽，這也是第二次有台灣選手登上這座舞台。（圖：RED BULL提供）

「B-Boy Quake」孫振今年受邀擔任外卡選手出賽紐約總決賽，這也是第二次有台灣選手登上這座舞台。（圖：RED BULL提供）

孫振首輪對上同樣以「炸招」聞名的委內瑞拉好手B-Boy Alvin，孫振先發制人，一出招便獲得全場喝采，孫振說：「現場是能量很高的舞台，經過這次讓我看到自己可以再進步的空間。」

儘管沒能晉級，但孫振發下豪語，「我會繼續努力，希望能為台灣摘下第一個冠軍腰帶！」

今年17歲的「B-Girl 671」劉清漪已分別在8月的「Outbreak 2022」和9月的「The World Battle 2022」比賽中拿下冠軍，創下中國女子街舞選手的新紀錄。這次劉清漪一路過關斬將闖進四強賽，可惜最後敗給勁敵荷蘭選手「B-Girl India」英蒂亞，雖然未能進軍冠軍賽，她已再度寫下中國街舞選手新歷史。

「B-Girl 671」劉清漪今年受邀擔任外卡選手出賽紐約總決賽，拚出四強好成績。（取材自微博）

劉清漪日前接受新華社採訪時表示，當得知獲選為外卡參賽者時她非常高興，「第一年學舞時，我的老師就告訴我這是街舞圈最大的比賽，從那時候我就立志要參加這場大賽」。

來源：Red Bull BC One

Red Bull BC One（Battle Competition One On One）是全世界最大且最具盛名的霹靂舞一對一競賽，自2004年舉辦至今，全球累計超過上萬名B-Boys和B-Girls報名參加，是全世界B-Boy與B-Girl公認的夢想殿堂，世界總決賽睽違13年再度回到嘻哈發源地紐約舉辦。

歷經激烈的16強一對一對抗之後，最終由霹靂舞神童、年僅16歲的荷蘭女孩「B-Girl India」India Sardjoe擊敗去年Red Bull BC One世界冠軍、來自美國的「B-Girl Logistx」Logan Edra，獲得史上最年輕冠軍腰帶得主的稱號；B-Boy冠軍則是由去年巴黎世錦賽金牌得主、美國好手「B-Boy Victor」Victor Montalvo奪下，也是他繼2015年義大利 總決賽後再度奪下Red Bull BC One的冠軍頭銜，他分享說：「這就像是一場夢，這次比賽我想證明我自己能再贏得一次，而我沒想到我真的做到了！」