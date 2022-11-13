NBA追星大戰開打 傳台中太陽隊爭取「矮湯」湯瑪斯

傳出台中太陽積極爭取「矮湯」湯瑪斯加入。 路透

桃園雲豹隊引爆台灣籃壇震撼彈，簽下前NBA 明星球員霍華德(Dwight Howard)之後，也掀起T1聯盟球隊的追星大戰，今天上午台鋼獵鷹教練劉孟竹喊出球隊要爭取「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)加盟外，台灣也盛傳有球隊也積極爭取「矮湯」湯瑪斯(Isaiah Thomas)加入，據球隊經理汪蔚傑表示，這支球隊為台中太陽隊，目前正等待他的回應。

現年33歲的湯瑪斯，在NBA還算是中生代的球員，只有175公分的他，主要在2015-16及2016-2017兩個球季在「綠衫軍」塞爾蒂克打出名號，其中16-17球季平均打出28.9分、5.9次助攻的驚人數據，也助球隊該年打進季後賽 東區冠軍戰，可惜輸給由詹姆斯領軍的騎士隊，而無緣總冠軍戰。該年的表現讓「矮湯」成名，但之後轉效騎士、湖人 均是「雷聲大、雨點小」，後來變成浪人球員，輾轉投效各隊，上季更打了三支球隊，湖人、獨行俠最後落腳黃蜂，表現不盡理想，本季尚未有落腳處。個人生涯平均17.7分、4.8助攻。

台中太陽隊經理汪蔚傑表示，已接與湯瑪斯洽談大約一個月，雙方相當融洽，甚至日前還與他親自通電，合約、價碼都給對方，就等待對方回應，而條件桃園雲豹隊霍華德差不多。

T1霍華德效應 台中太陽接觸NBA湯瑪斯、史蒂芬生

中央社台北13日電

「魔獸」霍華德加盟台灣職籃T1聯盟桃園雲豹隊後，外界關切還有哪些美國職籃NBA球星有機會來台秀身手，台中太陽總經理汪蔚傑今天透露，已和湯瑪斯、史蒂芬生接觸。

台灣籃壇史上最大咖洋將「魔獸」霍華德（DwightHoward）披上桃園雲豹戰袍，19日將迎接來台首秀，台南台鋼獵鷹教頭劉孟竹也透露，球隊有與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）接觸，且積極爭取中。

太陽今天作客天母體育館，出戰台灣啤酒英熊，汪蔚傑賽前接受媒體聯訪時主動分享球隊補強策略，已接觸湯瑪斯（Isaiah Thomas）、史蒂芬生（LanceStephenson），他強調，「真的是正在談」。

汪蔚傑透露，在「魔獸」霍華德加盟雲豹消息之前，已經與湯瑪斯在談，「湯瑪斯來台灣，場均30、40分功力應該還是有的，但他一直想回NBA，那邊的錢和聲量比較大，但我的確有報價」。

汪蔚傑指出，以隊形而言，4號位「甜瓜」較不適合太陽隊，球隊較需要後場戰力，「史蒂芬生、湯瑪斯是適合我們」。

談到「魔獸」霍華德掀起的旋風，汪蔚傑認為，「魔獸」提升台灣和T1聯盟的能見度，未來有機會吸引更多NBA球員來台打球。

33歲的後衛湯瑪斯儘管身高僅175公分，導致他在2011年投入選秀會時，成為該年最後一名被唱名的選手，不過靠著優異的進攻手段以及短時間大量得分的爆發力，曾在NBA占有一席之地，甚至兩度入選明星賽，被認為是NBA史上得分爆發力最強的「矮腳虎」之一。

32歲的後衛史蒂芬生，在2010年選秀於第2輪第40順位被印第安納溜馬選中，儘管生涯前兩個賽季並沒有太多發揮空間，但球風全能的他，在職業生涯的第3個賽季後就在溜馬取得先發地位，後來效力的幾支球隊發揮空間不如在溜馬時期，個人數據逐年下滑，成為聯盟浪人，還在2019年宣布轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），直到2021年才重返NBA舞台。