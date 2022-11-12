「魔獸」把愛犬留在美國了 赴台打球親自選「中文譯名」

「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）加盟桃園雲豹，出席加盟記者會。(記者余承翰／攝影)

台灣籃球對桃園永豐雲豹12日舉行「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的加盟儀式，並且在記者會上讓他親自挑選中文譯名，最終他在「霍華」、「霍華德」、「哈沃德」三個選項中，選擇了霍華德作為他的中文譯名。

T1聯盟在12日舉行前NBA 球星霍華德的加盟記者會，而他一出場就披著雲豹披肩登場，並且用中文說「你好嗎？」向球迷打招呼，「我很開心來到台灣，成為雲豹的一份子。」

而雲豹球團也親自為霍華德送上「12號」主場白色球衣，並讓他親自挑選中文譯名，最終他在「霍華」、「霍華德」、「哈沃德」三個選項中，選擇了霍華德作為他的中文譯名。

「魔獸」加盟桃園雲豹，他同時也選了「霍華德」作為他的中文譯名。(記者余承翰／攝影)

雲豹球團也為霍華德準備大腸麵線、肉圓、珍珠奶茶等小吃，讓他直呼「霍華德Like」、「霍華德Love」。

談到抵台前三天的感受，霍華德透露昨天晚上自己也走上街頭吃飯，途中也有不少球迷上前來與他拍照，讓他感受到台灣的熱情，談到選擇加盟雲豹，他則說：「我已經來台灣很多次，發現台灣很有人情味，我在NBA打那麼久，希望有機會到海外展現我的技術，很感謝雲豹隊給我機會，讓我從美國到台灣來打籃球，看看不同文化、環境，我非常感激。」

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（左）加盟桃園雲豹，出席加盟記者會。(記者余承翰／攝影)

記者會上他也透露，在休賽季期間他除了等待NBA球隊的機會外，在接到來自台灣球隊的電話後也讓他相當興奮，最終在決定赴台後，他也更加努力的訓練做準備，甚至還把愛犬留在美國。