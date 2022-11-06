我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／舒適退休 錢夠了嗎？

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

足壇史上最偉大球員之一 梅西最後的世界盃

中央社台北6日電
今年世界盃是梅西最後一次參賽，球迷希望他能打破悲情命運，畫下完美終點。(路透)
今年世界盃是梅西最後一次參賽，球迷希望他能打破悲情命運，畫下完美終點。(路透)

7度獲頒金球獎、6屆歐洲金靴獎得主，阿根廷王牌梅西毫無疑問是足壇史上最偉大球員之一。今年世界盃是他最後一次參賽，球迷渴望梅西能用雷米金盃替生涯再添一筆傳奇。

出生阿根廷的梅西（Lionel Messi），其實體內流著是義大利與西班牙血液，他的父親是義大利與西班牙混血，而母親也是義大利後裔。從小就熱愛足球的他，4歲就已加入當地俱樂部，而啟蒙教練就是他的父親。

眾所皆知，梅西因患有生長激素缺乏症，身材遠比同齡朋友更瘦小，他13歲時身高約僅125公分，而當時西班牙球隊巴塞隆納願意幫忙支付龐大的治療費用，2000年他們舉家搬遷至西班牙，也開啟他璀璨的職業生涯。

梅西在2004年簽下生涯的第一份職業合約，隔年就升上巴塞隆納一軍，並只以17歲10個月又7天的年紀，成為隊史最年輕進球者，也讓成為他迅速進入球迷的眼底。

雖然梅西在2005年9月就已取得西班牙身分，不過他仍決定替自己的出生國阿根廷效力，他在2006年入選國家隊征戰世界盃，可惜當時出賽時間並不多。

當年8強賽阿根廷歷經12碼PK大賽後輸給德國，那場比賽梅西全場枯坐板凳，外界也抨擊就是因為沒讓梅西上場，才導致輸球；不過4年後的南非世界盃，梅西已搖身一變成為阿根廷全隊核心，也成了挑大梁的王牌。

自梅西加入阿根廷國家隊以來，阿根廷過去4屆世界盃，僅在2014年拿下亞軍，上屆甚至止步16強；今年梅西鬆口表示，這將是他生涯最後一次領軍出戰世界盃，也唯有奪冠，才是他心目中最完美的終點。

梅西 世界盃 義大利

上一則

MLB／世界大賽首冠終入袋 老教頭貝克：它很重要

延伸閱讀

防長征火箭殘骸墜落 西班牙、法國關部分空域

防長征火箭殘骸墜落 西班牙、法國關部分空域
西班牙大師哥雅名畫遇襲 環保人士伸手黏上裸女圖

西班牙大師哥雅名畫遇襲 環保人士伸手黏上裸女圖
世足賽／梅西、C羅要退休 盤點6個崛起新星準備接班

世足賽／梅西、C羅要退休 盤點6個崛起新星準備接班
世足賽／衛報分析A至D組 衛冕軍法國傷2主力難高枕無憂

世足賽／衛報分析A至D組 衛冕軍法國傷2主力難高枕無憂

熱門新聞

籃網球星杜蘭特。（路透）

NBA／奈許被炒魷魚 杜蘭特震驚：看新聞才知道

2022-11-02 08:13
艾瓦瑞茲5日揮出三分砲，讓太空人隊從落後變領先，在世界大賽第6戰以4：1擊敗費城人隊，奪下隊史第二冠。（Getty Images）

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

2022-11-05 23:26
奈許被炒魷魚了。（美聯社）

NBA／籃網開季僅拿2勝吞5敗 總教練奈許被炒了

2022-11-01 20:05
卡達世界盃足球賽倒數不到3周。（路透）

卡達世界盃／法國尋求衛冕 6大球星一決高下

2022-11-01 08:33
萊恩關鍵三分拯救了湖人。（美聯社）

NBA／小將萊恩「外送」關鍵三分 湖人死裡逃生退鵜鶘

2022-11-03 08:37
美國政府提醒球迷前往卡達觀看球賽，要留意阿拉伯國家的法律和風土民情。（路透）

卡達世足賽規矩多 球迷「喝酒、性行為」得入境隨俗

2022-11-04 06:07

超人氣

更多 >
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵
台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離
破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐

破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐
患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇
34歲「新好弟弟」亞倫卡特 陳屍家中浴缸

34歲「新好弟弟」亞倫卡特 陳屍家中浴缸