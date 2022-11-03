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NBA／薩格斯關鍵攻守 浪花兄弟爆發難阻「勇士4連敗」

記者蔡佳霖／綜合外電報導
薩格斯(左)出色發揮，讓勇士苦吞4連敗。（美聯社）
薩格斯(左)出色發揮，讓勇士苦吞4連敗。（美聯社）

狀態低迷處於連敗中的勇士，今天作客奧蘭多面對東區戰績墊底的魔術還是無力挽回頹勢。

儘管勇士第四節一度握有領先，然而關鍵時刻柯瑞（Stephen Curry）發生要命失誤，又讓薩格斯（Jalen Suggs）轟進重要三分球；在最後一擊戰術安排中，柯瑞沒有找到出手空間，湯普森（Klay Thompson）底線跳投失手，魔術最終是以130比129氣走衛冕軍，取得本季第2勝，同時也讓勇士吞下4連敗。

魔術全隊一共7人得分超過雙位數，團隊命中率高達53.8%，再次突顯勇士防守端的問題。攻守表現優異的薩格斯全場17投9中拿下26分9助攻，狀元班切羅（Paolo Banchero）22分8籃板3助攻，F.華格納（Franz Wagner）獲得19分，卡特（Wendell Carter Jr.）14分8籃板。

魔術替補球員表現也不遜於先發主力，歐契奇（Chuma Okeke）、哈里斯（Kevon Harris）、漢普頓（R.J. Hampton）3人一共拿下43分。

勇士上半場在先發球員的平均發揮下，取得12分領先優勢；然而第三節防守再度潰堤，讓魔術以超過6成命中率豪取43分，雙方差距縮小到2分差。薩格斯末節獨拿15分，魔術領先達9分，雖然勇士頻頻上演禁區小球，加上柯瑞的火力支援，重新超前比分。只是勇士防守端還是無法阻擋對手，薩格斯攻守兩端適時貢獻，也讓魔術在主場贏得重要一勝。

柯瑞此役22投13中包括8記三分球，狂轟39分9助攻3籃板，湯普森也砍進7記三分球，得到27分，但「浪花兄弟」的發揮仍無法填補防守端的嚴重失血。魯尼（Kevon Looney）17分7籃板，維金斯（Andrew Wiggins）15分，波爾（Jordan Poole）12投僅4中拿到11分。

勇士 柯瑞

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