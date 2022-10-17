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足球／本澤馬獲2022年金球獎 席丹後首位法國球員

體育新聞組／即時報導
本澤馬奪得金球獎。（路透）
本澤馬奪得金球獎。（路透）

2022年金球獎揭曉，皇馬前鋒本澤馬（Karim Benzema）獲頒金球獎。為1998年席丹後第一位獲獎的法國球員。

本澤馬上個賽季46場比賽踢進44球，幫助皇馬奪得歐冠和西甲冠軍。

本澤馬成為第6位獲得金球獎的法國人，法國人共計8次獲得金球獎。

本澤馬在獲獎後發表了獲獎感言：「這是我從小到大的一個夢想。通過多年來的努力，我能夠實現夢想。」

他表示：「我一直能想與生命中的典範席丹一起踢球。腦子裡總是有這種可能，但這是非常困難的。我曾離開國家隊一段時間，但我回來了。我非常自豪。我對自己的工作很滿意，我將繼續做我至今所做的一切事情。」

他說，「我要感謝我的隊友們，感謝皇馬，感謝偉大的俱樂部主席，他就像我的家人。給了我加盟皇馬的機會，他一直和我在一起，給我信心，尊重我。感謝里昂青訓營和奧拉斯主席，還要感謝我的家人。這個獎杯是個人的，但也是屬於集體的。」

曾5次獲金球獎的C羅（Cristiano Ronaldo）今年排名第20位。這是C羅入選金球獎候選以來的最低排名，平了2005年的名次。他在2004年獲得第12名，2006年獲得第14名。這次的第20名是15年來最低。不過C羅連續18年入圍金球獎，而且都至少進入前20。

梅西（Lionel Messi）今年沒有入圍金球獎，16年來首次無緣入圍金球獎最後名單。

本澤馬（左）的金球獎座是由席丹頒與，意義非凡。（路透）
本澤馬（左）的金球獎座是由席丹頒與，意義非凡。（路透）

金球獎 C羅 入圍

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