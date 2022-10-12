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MLB／夢想成真…曾在場邊幫洋基加油 13年後成贏球功臣

聯合新聞網／ 即時報導
洋基貝德（Harrison Bader）轉隊後關鍵首轟，幫助球隊追平比數。（美聯社）
洋基貝德（Harrison Bader）轉隊後關鍵首轟，幫助球隊追平比數。（美聯社）

洋基12日以4:1擊敗守護者，拿下季後賽第一勝，其中3局下貝德（Harrison Bader）一發關鍵全壘打助隊追平比數，這也是他季中轉隊後的首轟，賽後他表示「想證明自己為何能穿上這件制服。」

貝德是紐約人，從小就是洋基球迷，高中學校離洋基球場只有5英哩的距離。2009年冠軍戰，正值15歲的他曾經在一壘為洋基加油；現今28歲的他，透過手中的球棒直接在場上幫助洋基贏得勝利，可謂夢想成真。

在季後賽擊出關鍵全壘打的貝德在賽後表示：「我只是想證明自己」，他很努力打球就是想和隊友、看台上的父母以及所有的人，證明自己是怎麼獲得這件條紋衫。他也提到自己的父親是洋基狂粉，「在我開轟在那一刻，相信他很開心」。

洋基是在季中用投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）和紅雀換得貝德，但他因足底筋膜炎一直躺在傷兵名單中，直到9月20日才迎來轉隊初登板，披上條紋衫後總共出賽14場，46個打數中敲出10支安打，打擊率2成17，表現普普，反觀蒙哥馬利到紅雀後如倒吃甘蔗，11場先發拿下6勝3敗，防禦率3.11，好表現讓洋基球迷對貝德期望更深。

當天貝德先發第9棒擔任中外野手，3打數中敲1支安打，就是幫助洋基追平的陽春砲，至少目前為止讓洋基的這筆交易獲得回報。

洋基 季後賽

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