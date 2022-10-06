我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想見教宗遭拒 美國遊客在梵蒂岡鬧事 推倒2000年古雕像

世說新聞╱Target黑五已開跑 大家都在搶這些

MLB／不擋大谷翔平打WBC 天使總管：守外野也可以

記者陳宛晶／即時報導
天使隊總管梅納西對大谷翔平以二刀流身分打經典賽開綠燈。 (美聯社)
天使隊總管梅納西對大谷翔平以二刀流身分打經典賽開綠燈。 (美聯社)

天使隊又經歷一個慘澹落幕的賽季，大谷翔平季後賽經驗也繼續掛零；例行賽結束隔天，天使總經理梅納西（Perry Minasian）在記者會上展望來年，重申盼大谷能長時間當天使的期望，也對他明年3月參戰世界棒球經典賽投下同意票。

大谷的明年年薪已經底定為3000萬美元，但更受矚目的是下一筆合約，這位百年一見的奇才究竟能拿到何等鉅額合約，全世界都在看，而梅納西今天也再次表態爭取大谷續留的想法。

「我很開心明年合約底定，這紙合約也展現了我們對他的敬愛，這只是第一步，希望接下來還有更多步。」梅納西表示，自己向來不會對外透露談約交涉過程，「但就像我先前說過的，我現在再說一次，我會希望看到他能長時間留在天使。」

明年經典賽將重出江湖，大谷是否再披上日本武士戰袍同樣受到關注，而天使是否放行大谷參戰經典賽？梅納西回應：「我不會阻擋任何人，只要他想打，他就能打，他有權利這麼做。」

至於大谷能否在經典賽開啟「雙刀模式」，梅納西說：「要守中外野、右外野，或要先發、後援投球都可以，他能做任何他想做的事。」

儘管這意味大谷的備戰調整必須提早到3月進入比賽模式，但梅納西不表擔憂，「世界上沒有像他這樣的球員，他會比誰都認真、努力做好準備，只要做好準備，就能看到他站上大舞台盡情發揮。」

天使 大谷翔平 季後賽

上一則

NBA／勇士內鬨？傳格林與波爾大打出手 恐遭禁賽

延伸閱讀

MLB／大谷翔平投球、打擊數都達標 大聯盟史上第1

MLB／大谷翔平投球、打擊數都達標 大聯盟史上第1
MLB／二刀流頂峰 大谷翔平封關戰寫「史上第1」紀錄

MLB／二刀流頂峰 大谷翔平封關戰寫「史上第1」紀錄
MLB／大谷翔平提前續約 富比士：他未來能賺超過4.3億

MLB／大谷翔平提前續約 富比士：他未來能賺超過4.3億
MLB／日媒捕捉大谷誘人肌肉線條 日網友喊：真是受不了

MLB／日媒捕捉大谷誘人肌肉線條 日網友喊：真是受不了

熱門新聞

美國特級西洋棋大師尼曼（圖）曾被世界冠軍認為是個騙子，許多頂級棋手對弈的線上平台對他的棋局進行調查，發現作弊範圍比他公開承認的要更為廣泛及更為長久。資料照片。（路透 / HANS LUCAS）

曾被疑肛珠作弊 西洋棋特級大師被查可能作弊逾百次

2022-10-05 01:34
美國女籃隊1日獲得世界杯冠軍，球員們賽後高興慶祝。（歐新社）

女籃世界杯／美國4連霸 83:61 中國隊亞軍追平最佳紀錄

2022-10-01 04:00
費德勒傳奇職業生涯落幕，最感謝的就是妻子。（新華社）

網球／終於能去滑雪了 費德勒決定退休：4個孩子3個哭

2022-09-24 20:05
柯瑞挑戰相撲力士，結果完全推不動。（取材自勇士官方推特）

NBA／柯瑞對決151公斤日本相撲力士 結果完全推不動

2022-09-30 01:00
坦帕灣海盜四分衛布雷迪（Tom Brady）原本宣布退休，現在重返賽場，引起老婆不滿。 (美聯社)

NFL／為打球不要家庭？四分衛布雷迪傳離婚 已找好律師

2022-10-05 17:45
紐約洋基「法官」賈吉4日本季第62轟出爐，刷新MLB單季最多全壘打紀錄。(路透)

MLB／賈吉出生被拋棄 62轟寫紀錄：我在養母心裡長大

2022-10-05 08:33

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布