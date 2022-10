MLB／為搶賈吉62轟紀錄球跌落看台…至少值200萬美元

洋基 「法官」賈吉(Aaron Judge)4日敲出破美聯新紀錄的62轟,為了撿到這顆紀錄球,有觀眾從外野看台跌落,最後由幸運球迷尤曼斯接到(Cory Youmans),對於這顆的後續處理他則表示「我還沒想好」,此球被預估至少值200萬美元。

賈吉在今日對上遊騎兵的雙重賽第二場,在一局上首打席就咬中一顆紅中滑球,扛出左外野大牆,球迷紛紛爭奪這顆紀錄球,有球迷為了搶球翻過外野護欄,卻不慎跌落,最後是由幸運球迷尤斯曼用手套接到。

a fan jumped over the railing trying to catch Aaron Judge’s 62nd HR that wasn’t close. Hope he’s ok pic.twitter.com/lEvZuQ5gtO

尤斯曼戴著遊騎兵隊的帽子,坐在左外野第一排的位置,後續被問到如何處理這顆球的時候他回答「這是個好問題,我還沒想到」。後來被問到要還給賈吉或者保留時,尤曼斯仍回答:「我不知道」。

由於平紀錄的61轟是掉在藍鳥牛棚區,並沒有被球迷撿到,因此這顆破紀錄的62轟更顯珍貴,美媒估計至少值200萬美元。

The guy who caught Aaron Judge’s HR number 62 is on his way to negotiate a BAG pic.twitter.com/gCo9zLXRJQ