NBA／時代雜誌次世代百大人物 莫蘭特聯盟唯一上榜

NBA灰熊隊球星莫蘭特。(路透)

「時代雜誌」本周公布次世代百大人物（TIME 100 NEXT）名單，只有五名體育選手上榜，包括NBA 灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）、剛登上網球球王的「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、足球新星柯爾（Sam Kerr）、美國女足新星崔妮蒂（Trinity Rodman）和年僅18歲的美國田徑新星奈頓（Erriyon Knighton）。

2019年NBA選秀會被灰熊隊挑中的莫蘭特，上個賽季打出代表作，除獲得NBA最佳進步獎，也率隊闖進季後賽，成唯一入選次世代百大人物的NBA球員。

阿爾卡拉斯今年美網奪下生涯第一座大滿貫，同時以19歲年紀登上世界第一，成為ATP「最年輕球王」；除美網登頂，阿爾卡拉斯今年還打下邁阿密和馬德里名人賽金盃，成為第2位取得ATP年終賽資格的球員。

ATP年終賽只有年度積分前8的選手可參賽，今年將於11月13日到20日在義大利 杜林登場。

美國女足新星崔妮蒂正是NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）女兒，上月她剛獲得華盛頓精神（Washington Spirit）的延長合約，一舉躍居美國女足最高薪選手。

奈頓在去年東京奧運 男子200公尺獲得第四名，今年美國尤金舉行的世錦賽更跑出19秒80，為地主奪下銅牌。