我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英央行反向購債 道指反彈548點

眾院接力 共和黨議員提台灣政策法案

NBA／奈許稱與杜蘭特重歸於好：像是家人吵架很常見

記者劉肇育／即時報導
籃網教頭奈許表示和KD的關係已經重歸於好。(歐新社)
籃網教頭奈許表示和KD的關係已經重歸於好。(歐新社)

NBA新賽季開打在即，休賽季歷經風霜的籃網隊總教練奈許（Steve Nash），談到日前鬧出賣我與逼宮風波的球隊一哥杜蘭特（Kevin Durant）時表示，兩人的關係已經重歸於好，這就像是家人吵架一樣，是聯盟中常會遇到的狀況。

杜蘭特在今年休賽季期間一度向球團喊話要求交易，甚至一度傳出向老闆蔡崇信逼宮要求撤換掉總經理馬克斯（Sean Marks）和總教練奈許來換取自己留下，不過在蔡崇信選擇保住後兩人後，杜蘭特最終也與蔡崇信、馬克思、奈許等人坐下來好好對談，最終決定續留在籃網陣中，結束了這場鬧劇。

奈許接受媒體訪問時，首度談到與杜蘭特間的關係，他說：「我們很好，自從那次對談後一切都沒有改變，我和他已經有很長的一段淵源，我愛他，這就像是家庭內部出現吵架，我們也有過一段這樣的時間，這在聯盟中是很常見的。」

奈許強調，上賽季籃網的狀況確實讓他們都相當痛苦，甚至為了贏球而失去遠見，不過在他們放下這些重新交談後，對於新賽季已經有更高的期待，「我們會比去年有更多改進的地方，而且還會保持宏觀的態度，因為我們真的經歷太多了。」

奈許甚至反駁杜蘭特要求球團解雇他的報導，強調並沒有對這個傳言過度反應，「我很了解杜蘭特，且並沒有像外界說的讓這些事困擾著我，我認為我們總會及時解決問題，甚至將之視為一個內部成長的機會。」

除了杜蘭特外，奈許也談到西蒙斯（Ben Simons）的狀況，「他看起來很棒，今年夏天投入很多時間練球，每周都不斷進步，在我看來，他已經跟我們所設想的球員非常接近，將會對我們產生重大影響。」

上一則

拉沃盃歡送費德勒 35歲約克維奇：還沒想過退休

延伸閱讀

NBA／談回歸籃網 杜蘭特：滿意引援 蔡崇信說我很棒

NBA／談回歸籃網 杜蘭特：滿意引援 蔡崇信說我很棒
NBA／合體杜蘭特？柯瑞持開放態度 稱沒聯手也會奪冠

NBA／合體杜蘭特？柯瑞持開放態度 稱沒聯手也會奪冠
勇士和柯瑞 曾討論拆奪冠陣容用大交易換回杜蘭特

勇士和柯瑞 曾討論拆奪冠陣容用大交易換回杜蘭特
NBA／抨擊杜蘭特「悲慘先生」 巴克利：永遠不感到快樂

NBA／抨擊杜蘭特「悲慘先生」 巴克利：永遠不感到快樂

熱門新聞

費德勒傳奇職業生涯落幕，最感謝的就是妻子。（新華社）

網球／終於能去滑雪了 費德勒決定退休：4個孩子3個哭

2022-09-24 20:05
湯姆戴利（左）與達斯汀藍斯布雷克開心遊希臘。圖／摘自IG

英「跳水王子」的丈夫驚曝頭部嚴重受傷 內情不單純

2022-09-27 11:36
谷愛凌帶著媽媽與姥姥參加史丹福開學典禮。（取材自Instagram）

史丹福開學啦 谷愛凌戴紅色頭巾 新鮮人青春洋溢

2022-09-22 00:20

拉沃盃／大家都哭了 費德勒淚別：我很高興、並不難過

2022-09-23 21:15
愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

2022-09-04 14:39
費德勒（左）與納達爾（右）的雙打已成絕響。（美聯社）

瑞士特快車到站 蠻牛跟著退場 拉沃盃還有看頭嗎？

2022-09-24 18:18

超人氣

更多 >
世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
墨比爾斯：中國借出太多錢 現在接近亞洲金融危機情況

墨比爾斯：中國借出太多錢 現在接近亞洲金融危機情況
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手