NBA／奈許稱與杜蘭特重歸於好：像是家人吵架很常見

籃網教頭奈許表示和KD的關係已經重歸於好。(歐新社)

NBA新賽季開打在即，休賽季歷經風霜的籃網隊總教練奈許（Steve Nash），談到日前鬧出賣我與逼宮風波的球隊一哥杜蘭特（Kevin Durant）時表示，兩人的關係已經重歸於好，這就像是家人吵架一樣，是聯盟中常會遇到的狀況。

杜蘭特在今年休賽季期間一度向球團喊話要求交易，甚至一度傳出向老闆蔡崇信逼宮要求撤換掉總經理馬克斯（Sean Marks）和總教練奈許來換取自己留下，不過在蔡崇信選擇保住後兩人後，杜蘭特最終也與蔡崇信、馬克思、奈許等人坐下來好好對談，最終決定續留在籃網陣中，結束了這場鬧劇。

奈許接受媒體訪問時，首度談到與杜蘭特間的關係，他說：「我們很好，自從那次對談後一切都沒有改變，我和他已經有很長的一段淵源，我愛他，這就像是家庭內部出現吵架，我們也有過一段這樣的時間，這在聯盟中是很常見的。」

奈許強調，上賽季籃網的狀況確實讓他們都相當痛苦，甚至為了贏球而失去遠見，不過在他們放下這些重新交談後，對於新賽季已經有更高的期待，「我們會比去年有更多改進的地方，而且還會保持宏觀的態度，因為我們真的經歷太多了。」

奈許甚至反駁杜蘭特要求球團解雇他的報導，強調並沒有對這個傳言過度反應，「我很了解杜蘭特，且並沒有像外界說的讓這些事困擾著我，我認為我們總會及時解決問題，甚至將之視為一個內部成長的機會。」

除了杜蘭特外，奈許也談到西蒙斯（Ben Simons）的狀況，「他看起來很棒，今年夏天投入很多時間練球，每周都不斷進步，在我看來，他已經跟我們所設想的球員非常接近，將會對我們產生重大影響。」