英「跳水王子」的丈夫驚曝頭部嚴重受傷 內情不單純

湯姆戴利（左）與達斯汀藍斯布雷克開心遊希臘。圖／摘自IG

英國 「跳水王子」湯姆戴利去年參加東京奧運 會，在等上場時還會打毛線殺時間的趣味嗜好，透過媒體強力報導，讓他的人氣更飆高。他已和「自由大道」奧斯卡獲獎編劇達斯汀藍斯布雷克結婚並育有一子，不時會在社群網站 上發布恩愛合照；然而達斯汀近日突然宣布，自己的頭部之前嚴重受傷，需要時間慢慢復原，他前陣子才會比較低調、少拋頭露面。

雖然他並沒透露受傷的原因，英國「每日郵報」卻稱背後的理由可能跟他自己非常有關係。

「每日郵報」稱達斯汀藍斯布雷克曾在上個月據報涉及在倫敦的某同志酒吧內發生的肢體衝突，當時他被人攻擊頭部，該名攻擊者是名叫作泰蒂艾德華的女子，表示她要求與自己同桌的某人離開時，達斯汀突然就把飲料砸向她的頭，她才會反擊打他的頭，當時湯姆戴利也在場。

衝突發生後，達斯汀立刻叫警察來處理，泰蒂待在現場好幾小時，他則站在外面痛哭，堅持泰蒂是針對他展開攻擊，他的心理受到創傷。泰蒂於是在社群網站上發文提及此事，卻有好幾位女性留言回應道，她們也曾被他搞出類似的事情，對泰蒂的遭遇感同身受，但他與湯姆的公關人員都沒有多做解釋。