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優雅球王費德勒昔為火爆小子…曾把球拍摔向裁判椅

中央社／倫敦15日綜合外電報導
瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）宣布退休。(路透)
瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）宣布退休。(路透)

場內外皆以優雅紳士作風聞名的瑞士名將費德勒（Roger Federer），年少時也曾是會摔拍、咆哮的暴躁小子。這位舉世矚目的網球傳奇曾制霸網壇多年，如今終將封拍，結束那美好卻又飽受運動傷害折磨的征戰歲月。

2003年，費德勒在溫布頓錦標賽贏得個人生涯第一個大滿貫冠軍頭銜後，從此走上邁向巔峰的道路，被譽為有史以來最偉大球員。

19年過後，41歲的他儘管還在努力從18個月內第三次膝關節手術中復原，但仍敵不過多年膝傷，在今天宣布高掛球拍，9月23日到25日在倫敦舉行的拉沃盃（Laver Cup）將成為他生涯的告別賽事。

他帶著20座大滿貫冠軍盃離開網球，其中包括破紀錄的8座溫網金盃、103個冠軍頭銜及超過1.3億美元的獎金。

此外，他曾締造單打世界排名第一累計310周，其中包括2004年2月至2008年8月連續237周世界排名第一的男子網壇紀錄，且有五年以年終排名第一作收。

這一切，都是由他罕見的優雅、精準擊球和招牌的單手反手所贏來的。

2019年，他的淨資產估計為4.5億美元。而儘管最近13個月沒參加比賽，今年他仍以9000萬美元年收入連續17年蟬聯「富比世」（Forbes）雜誌全球最高收入網球運動員榜首，收入來自代言、投資和其餘商業活動。

在場外，費德勒是顧家的男人，是兩對雙胞胎的父親，妻子米爾卡（Mirka）與他都是2000年雪梨奧運會瑞士國家代表隊成員，兩人相識相戀後結成連理。

在年輕新星時期，費德勒才華洋溢但脾氣暴躁，注意力有時會飄忽不定，情緒失控或斥責自己的情形不時會發生，還曾把球拍摔到裁判椅旁邊，想壓抑但就是壓不下來。

後來，他意識到自己必須尋求中庸之道，無論發生甚麼都要鎮定以及集中精神，暴走的情況才獲得改善，甚至開始以優雅、從容的形象，成為網壇風度翩翩的模範生。

2001年，年僅19的他在3小時41分鐘的溫網五盤大戰爆冷，力克他的偶像山普拉斯（Pete Sampras），掀起網壇一陣轟動。

然而，12個月過後，他卻在溫網首輪即出局；更糟的是，他在青少年時期最重要的教練兼摯友卡特（Peter Carter）後來車禍過世。從那時起，費德勒就下定決心重新來過，不再被內心的惡魔所吞噬。

費德勒於1981年8月8日出生在巴塞爾（Basel），父親是瑞士人，母親則來自南非，他從8歲開始打網球。1998年他轉為職業球員，2001年在米蘭贏得了他的第一個ATP冠軍。2004年，他摘下澳洲公開賽桂冠，首次登上世界排名第一的寶座。

這些年來，他在溫網8次稱霸，澳網、美網、法網各6、5、1次，累積20座大滿貫金盃。而在約略與他同一時期，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和塞爾維亞「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）也跟他一樣叱吒風雲，包辦絕大部分的大滿貫男網單打冠軍，獲得三巨頭（Big3）封號。費德勒生涯與納德爾的對戰成績為16勝24負，與喬科維奇則是23勝27負。

費德勒征戰球場的時間異常驚人，讓他在溫網總計打了119場比賽（105勝14負），在澳網打了117場（102勝15負），在美網打了103場（89勝14負），在法網也打了90場比賽（73勝17負）。

當他在2019年溫網決賽中浪費了兩個冠軍點（championship point），以令人心碎的方式讓喬科維奇奪冠前，他表示自己沒有設定任何退役日期。他說：「這只是我經常和妻子討論的有關家庭和孩子的問題，每個人在巡迴賽中都開心嗎？我們是否願意收拾行李並進行5、6、7周的巡迴賽。我們願意這樣做嗎？」

「目前看來，絕對沒有問題，這真的是很美好。」

然而，受制於過去2年膝蓋動刀3次和新冠疫情，加上2021年的復出停滯不前，費德勒的「美好時光」終將宣告落幕。

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