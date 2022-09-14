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籃球歐錦賽最大冷門 波蘭力克衛冕軍 51年後再晉4強

中央社／柏林14日綜合外電報導
歐洲籃球錦標賽波蘭以90比87挺進4強。隊長波尼特卡（左）扮演波蘭致勝英雄。（美聯社）
歐洲籃球錦標賽波蘭以90比87挺進4強。隊長波尼特卡（左）扮演波蘭致勝英雄。（美聯社）

波蘭隊今天演出本屆歐洲籃球錦標賽最大冷門戲碼之一，在擋住衛冕軍斯洛維尼亞的大反撲後，以90比87挺進最後4強，繼1971年之後再度嘗到4強滋味。

隊長波尼特卡（Mateusz Ponitka）豪奪26分、16籃板、10助攻，締造歐錦賽在1995年之後第3次大三元佳績，在16強賽貢獻22分、9籃板、6助攻之後，再度扮演波蘭致勝英雄。

原本不被看好的波蘭，首節打完以29比26領先3分，第2節開打後，波蘭以波尼特卡為首發動瘋狂進攻，22比2的壓倒性攻勢讓斯洛維尼亞大吃不消，領先幅度一度來到23分。上半場結束，波蘭以58比39領先19分。

但衛冕軍也不是省油的燈，斯洛維尼亞下半場開打回敬21比3攻勢，這節打完僅以63比64微幅落後。

第4節一登場，斯洛維尼亞甚至逆轉，反而超前4分，不過波蘭也不甘示弱，再以79比76要回領先。

戰局此時發生變化，效力NBA達拉斯獨行俠隊的斯洛維尼亞「金童」唐西奇（Luka Doncic）因不滿裁判判罰尺度，吞下個人本屆比賽第2次技術犯規，隨後幾分鐘又被判2次犯規，終場前3分鐘犯滿下場。此時以76比80落後4分的斯洛維尼亞群龍無首，無力重演後來居上戲碼。

唐西奇上一場對比利時成為歐錦賽過去30年來第一位連續3場得分都破30的球員，不過今天投籃命中率只有33.3%（15投5中），僅拿到14分，使得斯洛維尼亞無法完成衛冕任務。

波蘭在4強賽將遭遇法國。法國稍早繼16強經延長賽以87比86險勝土耳其後，今天又延長加班5分鐘才得以93比85擒伏義大利，晉級歐錦賽4強。

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