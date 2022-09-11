安特托昆博奪27分10籃板 希臘晉級籃球歐錦賽8強

安特托昆博率領希臘隊以94比88擊敗捷克隊，晉級歐洲籃球錦標賽（EuroBasket）8強戰。(路透)

效力美國職籃NBA 密爾瓦基公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）11日繳出27分、10籃板雙十表現，率領希臘隊以94比88擊敗捷克隊，晉級歐洲籃球錦標賽（EuroBasket）8強戰。另外，義大利 則以94比86爆冷擊退塞爾維亞闖入8強戰。

安特托昆博為母國希臘隊貢獻全場最高的27分，投籃命中率47.1%，還拿下10籃板、5助攻，讓希臘晉級籃球歐錦賽8強戰，屆時將對上德國 隊。

希臘隊在第1節曾領先多達10分，但捷克隊很快還以顏色追上，首節打完以20比20平手，到了第2節兩隊仍不相上下，分數呈現拉鋸，上半場結束時捷克以45比41小幅領先。

進入第3節，捷克隊一度領先多達6分，但雙方纏鬥緊咬互有領先，直到第4節開始，希臘打出一波15比3攻勢，以78比70奠定勝基，之後一路領先直到比賽結束。

這是希臘在過去9屆籃球歐錦賽中第8度晉級8強賽，他們正尋求2005年以來的第一座歐錦賽冠軍。

另外，義大利隊11日扭轉上半場大幅落後的窘境，最終爆冷門以94比86擊敗塞爾維亞闖進8強戰，屆時他們將迎戰法國隊。

塞爾維亞在首節曾領先多達11分，第2節更一度擴大到14分差距。但之後義大利隊一路追趕，在第3節剩下大約5分鐘時，僅以57比61落後4分。

雖然義大利在第3節末段一度以66比63超前領先，塞爾維亞又苦追以68比66小幅超前。比賽進到第4節，義大利隊旋即打出一波16比2攻勢，以82比70大幅領先，最終塞爾維亞就無法逆轉頹勢。

義大利後衛斯皮蘇（Marco Spissu）下半場繳出令人難以置信的表現，20分鐘內狂飆19分，全場貢獻22分、6助攻、4籃板，是義大利隊晉級8強賽的重大功臣。

塞爾維亞陣中主將、NBA丹佛金塊球星約基奇（Nikola Jokic）雖拿下32分、13籃板的出色表現，但依然無法阻止塞爾維亞遭到淘汰。