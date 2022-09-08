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美網／再度改寫非洲紀錄 突尼西亞加博直落二挺進決賽

記者劉肇育／即時報導

突尼西亞女將加博（Ons Jabeur）8日美國網球公開賽女單4強賽遭遇法國好手賈西亞（Caroline Garcia），最終僅花66分鐘就以6：1、6：3直落二勝出，繼溫網後再度闖進到大滿貫決賽，也成為史上首位闖進美網女單決賽的非洲選手。

今年為非洲女子網球選手不斷開創新頁的加博，在溫網闖進到決賽後讓她成為史上首位打進到大滿貫單打決賽的非洲女性與阿拉伯國家選手，而這次美網她也一路過關斬將，且僅在第三輪遭遇美國選手蘿傑絲（Shelby Rogers）掉過一盤。

8日的4強賽面對首闖大滿貫準決賽的法國賈西亞，加博再度展現絕佳狀態，僅花66分鐘就直落二勝出，讓她再度改寫紀錄，成為首位打進美網決賽的非洲選手。

「這感覺真的太棒了。」在取得美網決賽門票後，加博情緒激動的對著場邊舉著突尼西亞國旗的球迷說：「在溫網之後我承受很大的壓力，現在我真的鬆了一口氣，我已經能夠支撐起自己的成績，很開心我在這裡打進了決賽。」

至於加博決賽的對手，將是另外一場四強賽世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）與白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）之戰的勝者。

賈西 白俄羅斯

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