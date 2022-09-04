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女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

聯合新聞網／ 即時報導
愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)
愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

一名女子格鬥選手在泰國參加裸拳比賽，在冠軍戰中僅花幾秒鐘就解決對手，讓她興奮地在擂台上掀開上衣，露出雙峰，現場觀眾看了也歡聲雷動，畫面被PO到推特上，連她也轉發到自己的IG，讓人隔著螢幕也能感受到她奪冠的喜悅。

這名女子格鬥選手愛茉莉（Tai Emery）在9月3日進行生涯首場裸拳格鬥冠軍賽（BKFC），對手是參加過60場比賽的泰拳老將昆查伊（Rung-Arun Khunchai）。只見愛茉莉一下子下鉤拳，隨後再來個左鉤拳，沒幾秒鐘就輕鬆KO對方，讓她最後拿下冠軍。愛茉莉奪冠後興奮到不行，整個人跳上擂台的圍繩上，接著竟然掀開上衣，豪不遮掩地露出雙峰，現場觀眾見狀也嗨翻天。

突如其來的舉動讓場邊評論員笑說「沒見過這麼有趣的慶祝方式」。愛茉莉也將這段影片分享到自己IG上，她向曾經給她一頓飯、提供休息地方、訓練場所、指導過也相信她的每一個人表達感謝，她為這個目標感到驕傲。

據媒體報導，擁有著結實身材的愛茉莉在還沒進入格鬥世界前，一直在美式足球界打拚，近幾年才轉戰格鬥圈。去年（2021）在和BKFC簽約之前，她曾參加過2場業餘綜合格鬥賽及3場泰拳比賽，但都沒拿下勝利，直到這次的比賽才讓她首嘗冠軍滋味。

影片來源：YouTube

足球 泰國 推特

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