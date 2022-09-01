MLB／洋基已故傳奇狄馬喬 找過戈巴契夫要簽名球

前蘇聯領袖戈巴契夫 病逝，逝世享壽91歲，美國媒體指出，洋基 隊傳奇球星狄馬喬（Joe DiMaggio）生前唯一向別人要求簽名球，就是這位20世紀最重要的人物之一。

擁有「洋基快艇」美名的狄馬喬，生涯效力洋基隊13年，1941年締造連續56場比賽安打紀錄，寫下高難度障礙，1955年入選名人堂，1999年以84歲之齡過世，在美國棒壇擁有崇高地位。

美國媒體指出，狄馬喬1987年在白宮 參加國宴，戈巴契夫也希望這位退役球星出席，因為他對這位洋基傳奇人物十分著迷； 狄馬喬向來保守、害羞，同意參加這場盛宴不太尋常，但他讀過不少關於這位蘇聯領導人的文章，因此決定出席。

狄馬喬前往白宮前，特別從一家體育用品店拿了一打棒球，放了一顆在外套口袋裡，希望在晚宴前能夠得到戈巴契夫的簽名，但一直找不到機會，後來透過前總統雷根的女兒茉琳的幫忙，事情才有轉機。

茉琳找上白宮員工幫忙，承諾一定會解決此事，狄馬喬隔天在電視上看到美、蘇兩領導人的畫面，非常訝異雷根手中拿著一顆棒球，沒多久就收到兩位領袖的簽名球。

狄馬喬後來接受紐約時報訪問，談到自己見證歷史，強調這輩子做過很多事，參加國宴那天是生命中最美好、最有意義的日子之一。

他說：「這是我唯一一次要求別人在棒球上簽名。」