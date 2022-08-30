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美網／大威廉絲首輪止步 將攜手妹妹小威征戰雙打

記者劉肇育／即時報導
42歲網球名將大威廉絲在美網首輪吞敗。(路透)
42歲網球名將大威廉絲在美網首輪吞敗。(路透)

不若即將退役的妹妹小威廉絲（Serena Williams）在首輪晉級的風采，42歲的美國網球名將大威廉絲（Venus Williams），今天在美網首輪出戰比利時范優凡克（Alison Van Uytvanck），最終遭到對手以6：1、7：6（7：5）擊退，苦吞復出後的4連敗。

大威在今年溫網於混雙賽事復出後，單打賽場卻是苦吞3連敗，不過今年美網在妹妹小威廉絲可能是最後一次參加大滿貫賽事的情況下，大威不僅獲得外卡再度登上會內賽舞台，還與妹妹繼2018年後再度重組女雙。

在昨天妹妹小威廉絲率先晉級到女單第二輪後，大威今天面對世界排名第43名的比利時女將范優凡克卻陷入苦戰，開賽後就被對手連保帶破搶下4局，第7局則是第3度遭到破發，以1：6讓對手先下一盤。

第二盤大威雖然在首局就破發得手，不過在第6局遭范優凡克破發扳平後，兩人也一路拉鋸到搶七局，最終仍是由范優凡克以7：6（7：5）拿下勝利，大威也結束生涯第23次的美網單打賽事，但接下來她仍將與妹妹小威廉絲在女雙賽事登場。

談到這次選擇與妹妹再度攜手合作，大威也透露這是妹妹的提議，「這是她提出來的，她是老闆，所以我就做她告訴我的事情，我們過去都已經達成一些很棒的勝利，如果能夠再添上一些肯定很棒。」

對於昨天小威廉絲在首輪賽事中獲得美網主辦方與球迷的熱情接待，大威雖然因為備戰賽事未到場觀賽，但在談到妹妹可能退役的決定時她則說：「我們對彼此都有很大的影響，但是我希望確保自己不會影響到她的決定，這個決定應該是由她和她的家人來做，這個家人是指新的這一部分，當然我們也是她的家人。」

儘管連續兩屆美網都在女單首輪止步，目前個人單打排名也已經跌到1500名外，但大威強調，自己目前仍有很強的出賽動力，「這是我生涯中離開球拍最長的一段時間，是一種全新的體驗，當我重新拿起球拍後，必須努力的盡快適應環境來為美網做準備，但這並不容易。」

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