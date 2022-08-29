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MLB／洋基隊查普曼進傷兵名單 竟是因刺青引發感染

記者藍宗標／即時報導
洋基隊「古巴飛彈」查普曼因為腿部刺青造成感染。(美聯社)
洋基隊「古巴飛彈」查普曼因為腿部刺青造成感染。(美聯社)

洋基隊「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）因為腿部刺青造成感染，昨天被放進傷兵名單，成為另類焦點，這位34歲老將坦言從未碰過這種事，覺得有點可怕。

洋基展開客場10連戰，今天結束奧克蘭行程，對運動家隊連贏兩場後2連敗，雙方在4連戰扯平，紐約郵報直言「洋基又輸給美聯最爛球隊」。

洋基接下來轉往洛杉磯，將對天使進行3連戰，9月3日再到佛州對決光芒隊；查普曼意外變成傷兵，今天被媒體問到，不尋常的傷勢是否影響球隊戰力，他說：「 我們有非常好的牛棚，我是其中一份子，沒在球場當然不好受。」

查普曼本季出賽36場，戰績2勝3敗1中繼9救援、防禦率4.70，最近出賽是20日對藍鳥隊投0.1局，被揮出1支安打、兩次保送、失1分。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）昨天表示，不知查普曼是左腿還是右腿感染，只知是最近新的刺青造成；查普曼今天證實左小腿感染，1個多星期前刺上親人的圖案，還出現發燒現象。

查普曼在奧克蘭看醫生，透過抗生素治療，自認短期內就可歸隊，他說：「身上有許多刺青，以前從未發生這種事，觀察幾天沒有問題就可開始活動。」

洋基今天1：4不敵運動家，吞下本季第50敗，目前78勝50敗仍在美聯東區穩居榜首，領先排名第2的光芒隊7.5場勝差。

洋基 奧克蘭 古巴

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