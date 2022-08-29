我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：避免開戰 美國支持台灣須取得艱難平衡

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

鈴木一朗入水手名人堂 感謝妻子一路相伴

中央社東京28日綜合外電報導
鈴木一朗(左)與妻子弓子。(Getty Images)
鈴木一朗(左)與妻子弓子。(Getty Images)

48歲的美國職棒大聯盟前知名球星鈴木一朗獲選進入水手隊名人堂，他在滿場球迷前致詞時，感謝妻子弓子一路相伴。日本球星大谷翔平及退休球星松坂大輔，都透過影像祝賀。

日媒Full-Count報導，水手隊在美西時間8月27日賽事進行前，為鈴木舉辦進入球團名人堂的祝賀儀式。除了身著深藍色西裝的主角鈴木外，今天出席盛會的還有鈴木妻子弓子，及已入選水手名人堂的前球員小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）等人。

現職為水手球團總裁特助鈴木致詞時用英語問候滿場球迷，過程中也數度以笑話博得滿場球迷大笑。

➤➤➤鈴木一朗正式進水手名人堂 致謝詞全程用英語

鈴木公開表達對妻子的感謝說，「我很高興我的妻子弓子能在這裡陪我，沒有她就不可能有這份榮耀」；到目前這瞬間為止的旅程中，妻子始終陪伴著他面對所有挑戰。

鈴木也說，能成為水手的一份子，「改變了我的人生」，對球團與西雅圖不勝感激。

談到加盟水手隊時的水手隊最大股東、任天堂社長山內溥，曾長年擔任水手隊老闆，給了鈴木以第一位日籍野手身分在西雅圖打球的機會，鈴木說，「我一輩子都感謝他」。

另外，無法親自到場的大聯盟日本球星大谷翔平及退休球星松坂大輔等人，則透過錄影方式表達祝福與祝賀。

日媒The Answer報導，大谷在現場播放的影片中表示，鈴木是他從小時候開始的目標，「能為這樣的人錄製祝賀影片，我感到有點不可思議」。

大谷說：「往後也會以鈴木一朗作為目標繼續努力，今天要恭喜鈴木一朗。」

過去在大聯盟與鈴木數度上演投打對決、也在世界棒球經典賽（WBC）同披日本代表隊戰袍的松坂大輔，也錄製影片祝賀。

松坂說：「大家好，我是松坂大輔，要恭喜一朗進入西雅圖水手隊名人堂。」雖然自己2021年已退休，但從加入職棒前開始，一直以來都把一朗的背影視為目標而努力。

松坂說，對他來說，一朗是令人憧憬與尊敬的人，也是他努力的目標，「未來也希望持續追趕一朗的背影」，並期待未來在美國或日本再相會，「再度恭喜一朗入選水手隊名人堂」。

共同社報導，鈴木今天全程用英語致詞約10分鐘，強調自己作為球員雖然已經退休，「但棒球對我來說是永遠的精神」。

鈴木是獲選進入水手隊名人堂的第10人，他在2025年預定將獲得位在紐約州古柏鎮（Cooperstown）的美國國家棒球名人堂票選資格。一般認為，屆時他將入選名人堂，成為史上首位獲此殊榮的亞洲球員。

鈴木曾10度入選明星隊，10次拿到金手套、2次打擊王，2001年榮膺新人王及年度MVP。他的大聯盟生涯跨越19個球季，先後效力於水手隊、紐約洋基隊和邁阿密馬林魚隊，大聯盟生涯累積3089支安打。

鈴木一朗在記者會上回答問題。(美聯社)
鈴木一朗在記者會上回答問題。(美聯社)

退休 日本 鈴木一朗

上一則

NBA／詹皇15歲二兒子身高超越大哥 收首份大學招生邀約

延伸閱讀

棒球／王牌合體 鈴木一朗、松坂大輔將對戰高中女棒

棒球／王牌合體 鈴木一朗、松坂大輔將對戰高中女棒
MLB／大谷熱投109球奪第11勝 達比修90勝亞洲第3人

MLB／大谷熱投109球奪第11勝 達比修90勝亞洲第3人
MLB／鈴木一朗進水手名人堂 感謝小葛瑞菲

MLB／鈴木一朗進水手名人堂 感謝小葛瑞菲
MLB／台美混血新秀卡洛爾 從新人聯盟速升大聯盟

MLB／台美混血新秀卡洛爾 從新人聯盟速升大聯盟

熱門新聞

林書豪說自己不知道滿月是什麼意思。（影片截圖）

球迷女兒滿月求祝福遭拒 林書豪道歉：不知道滿月是什麼

2022-08-27 07:53
代表台灣的台北市福林國小棒球隊對壘墨西哥隊，取得重要一勝。（特約記者廖華傑／攝影）

威廉波特少棒／中華隊5:1勝墨西哥 晉級國際組冠軍戰

2022-08-24 18:45
柯比生前與妻子凡妮莎的合照。(美聯社)

NBA球星柯比墜機屍體照遭洩 家屬告洛杉磯郡獲賠3100萬

2022-08-24 22:09
布魯克林籃網隊今天在聲明中表示，球星杜蘭特(圖)在和總教練奈許、總經理馬克斯以及老闆蔡崇信、吳明華晤談後，將繼續留在籃網，交易大戲正式畫下句點。(美聯社)

峰迴路轉...與籃網高層眾大咖晤談後 杜蘭特不走了

2022-08-23 17:03
NBA傳奇球星布萊恩2020年墜機身亡，洛杉磯郡人員拍下現場照片並外流，遭判賠1600萬美元給布萊恩遺孀凡妮莎(圖)，凡妮莎宣布將把錢捐給以布萊恩外號為名的慈善基金會。美聯社

柯比墜機照天價賠償 遺孀將捐慈善基金會

2022-08-26 11:56
威廉波特少棒聯盟世界大賽竟出現「五出局」罕見場面。(影片截圖)

威廉波特少棒出現一局「5出局」網友笑翻：多殺的算到下局

2022-08-22 19:44

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖
成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女

成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女