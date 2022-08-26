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富比世最吸金網球運動員 費德勒連17年居冠

中央社／紐約25日綜合外電
費德勒以9000萬美元年收連續17年蟬聯全球最高收入網球運動員榜首。（路透）
費德勒以9000萬美元年收連續17年蟬聯全球最高收入網球運動員榜首。（路透）

財經雜誌「富比世」（Forbes）指出，男單排名曾高居世界第一的瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）儘管近14個月沒參加比賽，他仍以9000萬美元年收連續17年蟬聯全球最高收入網球運動員榜首。

41歲的費德勒因為再度接受膝蓋手術，自去年溫布頓網球錦標賽以來就再也沒有出賽過。這位瑞士球星在職業生涯末段受到膝蓋傷勢所擾。

然而，生涯共奪得20座大滿貫賽冠軍的費德勒在過去 12個月，仍以稅前收入、尚未扣除經紀公司分成的9000萬美元（約新台幣27億2000萬元）高居榜首，這些收入來自「代言、亮相和其他商業活動」。

日本女網名將大坂直美（Naomi Osaka）坐擁4座大滿貫金盃，過去一年收入約為5620萬美元，在榜單上排名第2。

24歲的大坂直美今年6月和奪下4座美國職籃NBA總冠軍的詹姆斯（LeBron James）攜手合作，成立一家新媒體公司。

大坂直美是收入最高的女子網球運動員，收入超過生涯拿下23座大滿貫冠軍的美國網球女將小威廉絲（Serena Williams），小威廉絲將在下週開打的美國網球公開賽結束後退休。

小威廉絲過去一年收入為3510萬美元，高於都曾登上男單世界第一的納達爾（Rafa Nadal）3140萬美元年收和喬科維奇（Novak Djokovic）的2710萬美元。

美國公開賽女單冠軍瑞杜卡努（Emma Raducanu）去年成為公開賽時代第一位獲得大滿貫冠軍的資格賽選手，而一舉成名，這是她首次登上富比世的排行榜。

這名英國小將以2110萬美元排名第6，而去年美國公開賽男單冠軍和目前世界排名第一的梅迪維夫（Daniil Medvedev）以1930萬美元排名第7。

日本網球一哥錦織圭（Kei Nishikori）的1320萬美元和大威廉絲的1200萬美元分別名列第8和第9，西班牙網壇新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）則以1090萬美元排名第10。

威廉 大坂直美 富比世

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