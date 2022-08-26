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柯比墜機照天價賠償 遺孀將捐慈善基金會

中央社洛杉磯26日綜合外電報導
NBA傳奇球星布萊恩2020年墜機身亡，洛杉磯郡人員拍下現場照片並外流，遭判賠1600萬美元給布萊恩遺孀凡妮莎(圖)，凡妮莎宣布將把錢捐給以布萊恩外號為名的慈善基金會。美聯社
NBA傳奇球星布萊恩2020年墜機身亡，洛杉磯郡人員拍下現場照片並外流，遭判賠1600萬美元給布萊恩遺孀凡妮莎(圖)，凡妮莎宣布將把錢捐給以布萊恩外號為名的慈善基金會。美聯社

NBA傳奇球星布萊恩2020年墜機身亡，洛杉磯郡人員拍下現場照片並外流，遭判賠1600萬美元給布萊恩遺孀凡妮莎，凡妮莎宣布將把錢捐給以布萊恩外號為名的慈善基金會。

前美國職籃NBA洛杉磯湖人當家球星布萊恩（Kobe Bryant）2020年1月26日搭乘直升機墜毀在洛杉磯近郊的山坡，機上9人全數罹難，其中包含布萊恩的13歲女兒吉安娜（Gianna Bryant）。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導，凡妮莎（Vanessa Bryant）的律師25日表示，凡妮莎計畫把在洛杉磯郡訴訟案中獲得的賠款，捐給紀念布萊恩和吉安娜的「曼巴和曼巴西塔運動基金會」（Mamba & Mambacita Sports Foundation）。

非營利的曼巴和曼巴西塔運動基金會為缺乏資源的運動員提供體育相關的協助。「黑曼巴」（Black Mamba）為布萊恩的外號。

凡妮莎於2020年9月在美國地區法院提起訴訟，主張洛杉磯郡警方和消防員在未經批准的情況下散布事故的殘忍照片，包括分享給一間酒吧裡的顧客。此案共同原告徹斯特（Chris Chester）的妻女也在事故中喪命。

經過11天審判，聯邦陪審團24日下令洛杉磯郡要向凡妮莎和徹斯特支付總計3100萬美元的賠償金。

洛杉磯郡分別要賠償凡妮莎與徹斯特1600萬美元和1500萬美元。凡妮莎表示，她將自己獲得的賠款捐給基金會，是為了「讓柯比（布萊恩）和吉安娜的事蹟發光發熱」。

這份聲明沒有具體說明曼巴和曼巴西塔運動基金會將收到的確切捐款金額。

洛杉磯 巴西 NBA

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