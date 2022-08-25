NBA／柯瑞擁4800萬美元聯盟最高薪 分析師：太超值了

2022-23年賽季，柯瑞（Stephen Curry）年薪將達到4800萬美元，成為聯盟年薪最高的球員。(Getty Images)

2022-23年賽季，柯瑞 （Stephen Curry）年薪將達到4800萬美元，成為全聯盟年薪最高的球員，不過在運動市場分析師多夫曼（Bob Dorfman）看來，柯瑞的薪資簡直是太超值。

「如果沒有柯瑞的話，我不認為大通中心（Chase Center）能夠建造起來，而勇士 近幾年所取得的成功也不復存在。看看球隊的市值排行榜吧，勇士如今高居聯盟第二，過去10年，他們的市值水漲船高，柯瑞絕對配得上兩倍的年薪。」多夫曼表示。

拉卡柏（Joe Lacob）在2010年收購勇士時，當時他花了4.5億美元，在2015年奪冠前，市值已經達到7.5億美元，而在「富比士」先前公布的資料中，勇士的市值已經飆升到56億美元，短短12年內翻漲了12倍之多。

「我不認為還有哪位球員能帶給球隊如此大的轉變。當然，勇士並非白手起家，他們也有紮實的球迷基礎。但他們能走到今天還是非常不可思議。」

柯瑞帶給勇士的不僅僅是總冠軍，包括票房、收視率、網路聲量等，都讓整個灣區 為之沸騰。「我不知道你會如何去評價。但柯瑞的價值肯定超過每年4800萬美元。」

「有人會提早一、兩個小時到場，就為了看他熱身；他們吃更多食物，喝更多酒，或是刻意在灣區閒逛只為了和他巧遇。」多夫曼說。