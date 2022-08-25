美網／小威退休倒數 首戰若過關 恐強碰第2種子

美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）。（美聯社）

美國網球名將小威廉 絲（Serena Williams）先前透露計畫在美國公開賽（US Open）後退休 ，今天公布的籤表顯示，小威首輪將對上蒙特內哥羅選手克雯妮奇（Danka Kovinic）。

美網將在8月29日至9月11日於紐約舉行。根據世界女子職業網球協會（WTA）網站，克雯妮奇目前世界排名第80，小威則排在第410名。

法新社報導，40歲的小威與第二種子─愛沙尼亞好手康塔薇特（Anett Kontaveit）分在籤表同一區，若兩人首戰都過關，第二輪就會碰頭。

小威在1999年美網拿下首座大滿貫賽單打冠軍後，一共累積23座大滿貫金盃，差一冠就能追平澳洲 傳奇女將寇特（Margaret Court）締造的24座大滿貫女單冠軍紀錄，但小威得披荊斬棘才能邁向這次美網的決賽。

小威若晉級第四輪，可能對上第14種子─19歲加拿大好手費南德茲（Leylah Fernandez），費南德茲是去年美網亞軍。若小威前進八強，還可能碰上今年溫網亞軍、突尼西亞選手加博（Ons Jabeur）。

小威16日在辛辛那提大師賽（Cincinnati Masters）女單首輪即遭淘汰出局，以直落兩盤敗給去年美國公開賽冠軍、英國小將瑞杜卡努（Emma Raducanu）。

10日在WTA多倫多大師賽（WTA Toronto Masters）第二輪，小威遭瑞士好手班希琪（Belinda Bencic）以6比2、6比4淘汰出局。

票商表示，小威宣布將退休後，美網門票跟著熱賣，顯見球迷熱切期望親臨現場見證歷史。