威廉波特少棒／中華隊5:1勝墨西哥 晉級國際組冠軍戰

代表台灣的台北市福林國小棒球隊對壘墨西哥隊，取得重要一勝。（特約記者廖華傑／攝影）

代表台灣征戰2022威廉波特 少棒聯盟世界大賽的台北市福林國小，24日以5:1擊敗墨西哥 隊，取得勝部冠軍。

一掃連日陰雨天氣，太陽露臉讓台灣的孩子感應到家鄉的熱度，在滿場的觀眾面前，中華少棒代表隊揮出7支安打，王元甫、蕭兆勛、李芳模合力送出10次三振，只被敲出5支安打，以5:1拿下勝部冠軍，晉級國際組冠軍戰。