威廉波特少棒／中華隊5:1勝墨西哥 晉級國際組冠軍戰

代表台灣的台北市福林國小棒球隊對壘墨西哥隊，取得重要一勝。（特約記者廖華傑／攝影） 代表台灣征戰2022威廉波特少棒聯盟世界大賽的台北市福林國小，24日以5:1擊敗墨西哥隊，取得勝部冠軍。 一掃連日陰雨天氣，太陽露臉讓台灣的孩子感應到家鄉的熱度，在滿場的觀眾面前，中華少棒代表隊揮出7支安打，王元甫、蕭兆勛、李芳模合力送出10次三振，只被敲出5支安打，以5:1拿下勝部冠軍，晉級國際組冠軍戰。 威廉波特少棒聯盟世界大賽24日賽程之一，由中華隊對上墨西哥隊，吸引滿場的觀眾。（特約記者廖華傑／攝影） 代表台灣的台北市福林國小棒球隊及教練團，賽後列隊向觀眾鞠躬。（特約記者廖華傑／攝影） 代表台灣的台北市福林國小棒球隊對壘墨西哥隊，取得重要一勝。（特約記者廖華傑／攝影） 威廉波特少棒聯盟世界大賽24日賽程之一，由中華隊對上墨西哥隊，僑胞為中華少將加油。（特約記者廖華傑／攝影） 威廉波特少棒聯盟世界大賽24日賽程之一，由中華隊對上墨西哥隊，吸引滿場的觀眾。（特約記者廖華傑／攝影） 代表台灣的台北市福林國小棒球隊，賽後列隊向觀眾致意。（特約記者廖華傑／攝影） 墨西哥 威廉 波特 上一則 台灣好手彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
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