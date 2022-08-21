從難民成為女性拳擊運動先驅 拳后：感覺像作夢

英國籍女拳擊手阿里(左)。(美聯社)

英國 籍女拳擊手阿里說，有時候想到自己從一名索馬利亞的難民，成為沙烏地阿拉伯 女性拳擊運動開拓者，感覺像作夢一般。

20日在吉達港（Jeddah）舉行的沙烏地阿拉伯首屆女子職業拳擊賽中，阿里（Ramla Ali）在第一回合以強有力的後手直拳擊倒對手諾娃（Crystal Garcia Nova）。

這一記右手拳把多明尼加對手的護牙套打飛，也為現年32歲，出生於索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）、幼時隨著家人逃難的阿里人生故事增添新篇章。

阿里是在學校遭人欺負後，開始學拳擊。她在2016年拿下英國業餘拳擊賽冠軍，成為第一位奪冠的穆斯林女性，更在2019年登上英國版時尚 雜誌（Vogue）封面。

阿里在迄今職業拳擊生涯中7勝0敗，包括兩次擊倒對手，持續向挑戰世界冠軍邁進，料在明年參與世界拳后爭霸賽。

阿里告訴法新社：「有時候感覺像作夢。但你要回過頭來想一想，觀賽的人或受你啟發的人。」

「對我而言，終極目標是知道觀眾席中有一個小小的我在看我比賽，受到我的啟發，也會獲得這樣的成就。」

阿里替準備參加拳擊賽的沙烏地女性開設拳擊課程，她說，她樂於在這個一向不重視女子運動的保守王國「締造歷史」。

在被詢及外界批評沙烏地阿拉伯的人權紀錄時，阿里說：「沒有任何一個國家是完美的…國家能做的就是努力讓自己更好。」

「今晚他們舉辦首屆女子拳擊比賽，試圖推動女性平等，這點即是明證，所以我全力支持。」

「我全力支持一個試圖讓自己更好的國家。」

雖然現在外界讚美聲不斷，阿里說，她在經過多年的努力和失敗之後，才達到成功。

「感覺不太真實，很多人會認為這像是一夜成名，但這是經過多年的努力和奮鬥得來的。」