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MLB／觀眾席上「理髮店」開張 網：比洋基比賽好看多了

聯合新聞網／ 即時報導
球迷於洋基的比賽中開張「理髮店」，網友嘲諷「比洋基比賽還好看」。（截圖自影片）
球迷於洋基的比賽中開張「理髮店」，網友嘲諷「比洋基比賽還好看」。（截圖自影片）

洋基明星賽後戰績慘不忍睹，在近期13場比賽中只獲得了2勝，17日又再度以1:3輸給光芒吞下3連敗，而觀眾席的球迷也因球隊近期低潮，開始苦中作樂，更在比賽觀眾席營業起「理髮店」，因此成為比賽的亮點。

洋基先發左投柯特斯（Nestor Cortes）第一局就遭到光芒阿羅薩雷納（Randy Arozarena）狙擊，被敲出一發三分彈，雖後隨機回穩，繳出7局失3分的優質先發，可惜打線遭到封鎖，得不到隊友火力支援，僅靠著對手失誤奪下1分，這也讓球迷不忍直視。

比賽來到8局下，輪到岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）站上打擊區時，竟有球迷在觀眾席上拿著噴霧與梳子，幫其他球迷理髮，而這也讓球迷聯想到今年3月NBA灰狼隊戰獨行俠的比賽，知名YouTuber「JiDion」也在場邊理髮，此外也有球迷認為，這位「客人」與費城人二壘手梅頓（Nick Maton）長得十分相似，但仍有更多粉絲嘲諷表示：「比洋基的比賽好看多了」、「這應該是球場上最有趣的事了」等留言。

洋基 費城 YouTuber

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