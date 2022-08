MLB／觀眾席上「理髮店」開張 網：比洋基比賽好看多了

洋基 明星賽後戰績慘不忍睹,在近期13場比賽中只獲得了2勝,17日又再度以1:3輸給光芒吞下3連敗,而觀眾席的球迷也因球隊近期低潮,開始苦中作樂,更在比賽觀眾席營業起「理髮店」,因此成為比賽的亮點。

洋基先發左投柯特斯(Nestor Cortes)第一局就遭到光芒阿羅薩雷納(Randy Arozarena)狙擊,被敲出一發三分彈,雖後隨機回穩,繳出7局失3分的優質先發,可惜打線遭到封鎖,得不到隊友火力支援,僅靠著對手失誤奪下1分,這也讓球迷不忍直視。

比賽來到8局下,輪到岡薩雷茲(Marwin Gonzalez)站上打擊區時,竟有球迷在觀眾席上拿著噴霧與梳子,幫其他球迷理髮,而這也讓球迷聯想到今年3月NBA灰狼隊戰獨行俠的比賽,知名YouTuber 「JiDion」也在場邊理髮,此外也有球迷認為,這位「客人」與費城 人二壘手梅頓(Nick Maton)長得十分相似,但仍有更多粉絲嘲諷表示:「比洋基的比賽好看多了」、「這應該是球場上最有趣的事了」等留言。

He’s really getting a haircut at the Yankee game 😂



