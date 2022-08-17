傳詹姆斯與湖人續約2年9710萬美元 成史上最高薪球員

洛杉磯湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)傳已同意與球隊續約2年，價值9710萬美元。(美聯社)

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）引用Klutch Sports執行長保羅（Rich Paul）的說法報導，洛杉磯湖人 隊球星詹姆斯（LeBron James）已經同意續約2年，價值9710萬美元，其中包括2024-25賽季的球員選項。

續約包括15%的交易保證金（trade kicker），讓詹姆斯成為NBA 史上收入最高的球員，職業生涯保證金達5.32億美元，超過布魯克林籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）。

詹姆斯不符合無交易條款資格，因為他是同意續約而非簽訂新約。但新合同4670萬美元的起薪、15%的交易保證金以及作為史上最偉大球員之一的地位，很可能讓他在湖人隊退休 ，只要他願意。

詹姆斯已經進入他合約最後一季，年薪達4450萬美元，與戴維斯（Anthony Davis）一樣都能在兩個球季後成為自由球員，與湖人隊再談判新的交易。

透過續約，手戴4屆NBA冠軍戒和MVP以及18屆全明星球員消除了明年夏天可能進入自由球員市場的擔憂。雖然已年近38歲，詹姆斯仍是一名NBA明星級球員，也是湖人爭冠希望的核心。

詹姆斯在即將到來的2022-23賽季沒有資格被交易，因為他續約第二年薪資漲幅超過5%。

湖人隊在2023年休賽期的薪資可能超過上限2000萬美元，並且有能力在2024年休賽期簽下第三名頂薪球員。如果球員拒絕，球員選項可增加薪資上限空間，但仍保留新合約。

詹姆斯將於12月30日年滿 38 歲，他只能續約兩年，因為當他目前的合同到期時，他將年滿38歲，這是聯盟集體談判協議中的一項規定。

雖然詹姆斯上季場均30.3分、8.2個籃板和6.2次助攻，但湖人隊未能打進2022年季後賽。傷病問題讓詹姆斯只打了56場比賽。