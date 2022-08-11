場邊人語／中繼失手 洋基難受

MLB代表紐約都會地區的2支棒球隊，8月10日午後分別在主場和客場出戰。屬於國聯的大都會 隊在3萬6883名球迷歡呼之下，第1局下就先馳得點，全場9局共擊出13支安打，5局都有得分，29歲先發右投沃克（Taijuan Emmanuel Walker）表現稱職，以91球數主投6局面對27席打者，遭擊出5支安打有5次三振和3次四壞球責失2分，場均防禦率3.43。終場以10：2橫掃辛辛那提紅人隊，不僅連續3次在主場對抗紅人隊成功，也是由8月6日開始，連續第6場捷報。

歷年以來，大都會隊和紅人隊對壘，大都會隊戰績299勝327敗。

沃克在賽後拿到本季第10場勝投；大都會隊在這個例行球季的系列賽第3場贏多輸少，目前戰績25勝7負。巧合的是，在1975年時擁有明星三壘手羅斯（Taijuan Emmanuel Walker）的紅人隊，曾經創下單一球季系列賽第3場31勝9負的紀錄。當年的紅人隊擊敗匹茲堡海盜隊登上國聯冠軍，接著擊退波士頓紅襪隊贏得年度總冠軍

大都會隊目前在國聯以73勝39敗的戰績傲視東區小組，但是不及西區小組洛杉磯道奇隊的77勝33敗。

洋基 隊10日午後在華盛頓州西雅圖客場挑戰美聯西區小組的水手隊，在4萬3280名球迷矚目之下，雙方先發投手固守城池，前5局都美有斬獲，水手隊直到第6局下才先馳得點，但是洋基隊的24歲右投阿布瑞尤（Albert Enmanuel Abreu）中繼失職，以19球數出場1局面對5席打者，遭擊出2支安打有1次三振沒有四壞球但是責失關鍵的1分，場均防禦率2.91。洋基隊終場以3比4飲恨，不僅連續2次在客場抵抗水手隊以1分之差失手，也是自8月1日起第7場失利。

洋基隊目前在美聯以71勝41敗的戰績領先東區小組各隊，但是與西區小組休士頓太空人 隊的戰績不分上下。最重要的是，在這次和水手隊交手的前後，眼睜睜地看著大都會隊人手逐漸補足，戰績已經超過同城友隊。

生於多明尼加的阿布瑞尤當天於第7局下提油救火，遭到對方第5棒，右投但可換手打擊的指定打桑塔納（Carlos Santana），在1人出局1好球1壞球形勢下揮出右中外野382英呎遠的全壘打，這也是來自多明尼加的桑塔納於本季第11次開轟。

阿布瑞尤在這次登板之前出戰17場20局，22次三振5次四壞球保送；戰績2勝1負，場均防禦率2.25。但是在他關鍵中繼失敗之後，不少球迷再次打量他的控球穩定性和後援可靠程度。