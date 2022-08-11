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MLB／貝比魯斯孫子祝賀大谷 還給他「808」挑戰目標

聯合新聞網／ 即時報導
大谷翔平完成單季10勝、10轟罕見紀錄，成為大聯盟近104年來第1人後，貝比魯斯的孫子透過日媒獻上祝福。 （Getty Images）
大谷翔平完成單季10勝、10轟罕見紀錄，成為大聯盟近104年來第1人後，貝比魯斯的孫子透過日媒獻上祝福。 （Getty Images）

天使隊「二刀流」大谷翔平自2018年旅美以來，終於追上「棒球之神」貝比魯斯立下的二刀流指標，完成單季10勝、10轟罕見紀錄，成為大聯盟近104年來第一人，而貝比魯斯的孫子也透過日媒祝賀大谷，並給了他「808」更高的挑戰目標。

外界期待大谷完成貝比魯斯的單季至少10勝與10轟的「二刀流」大紀錄已久，可惜去年球季以一勝之差錯失榮耀。今年大谷捲土重來，明星賽前就快速拿到9勝，10發全壘打也早在5月份就達標，但明星賽後卻連吞3敗，直到昨天第四次挑戰，靠著自己6局無失分、還敲出本季第25轟，終於拿到本季第10勝，大聯盟在相隔104年後再有球員達成單季10勝10轟門檻。

貝比魯斯1918年效力紅襪隊時，締造13勝、11轟紀錄，大谷翔平僅是史上單季勝投+全壘打「雙十」第2人，這項「比肩貝比魯斯」傳奇紀錄自然登上日媒頭條，而貝比魯斯家族已69歲的孫子史蒂文斯（Tom Stevens）也藉由《日刊體育》祝賀大谷，並希望他未來能以貝比魯斯生涯714轟加上94勝的總和「808」為目標努力，豎立「大谷障礙」！

以下是史蒂文斯全文：

親愛的翔平，我代表貝比魯斯家族，祝福您在少有人挑戰的道路上持續累積成就。身為史上少見的二刀流球員，您靠一己之力在未知的領域中取得成功。而我想告訴你的是，貝比魯斯從未想挑戰二刀流，他只是單純想從投手轉為野手。

不過當你立志要成為二刀流球員，期間展現了無比的勇氣與自信，這兩項正好也是貝比魯斯所擁有的特質。未來會如何發展沒人知道，不過你已親身證明這條路可行。

最後，我也期待您能達成「808」挑戰(貝比魯斯生涯714轟與94勝的總和)，祝福你未來一切順心。

大谷翔平 天使

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