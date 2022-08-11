我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨仍勝預期 股指反彈暫歇

武裝男子闖FBI大樓不成逃跑開槍 警匪對峙中

在12℃海水游12小時 「冰上美人魚」完成世界驚人之舉

聯合新聞網／ 即時報導
智利「冰上美人魚」韋爾塔用了12小時在攝氏12度海水中橫渡北愛爾蘭至蘇格蘭之間的北海峽。 （取材自Instagram）
智利「冰上美人魚」韋爾塔用了12小時在攝氏12度海水中橫渡北愛爾蘭至蘇格蘭之間的北海峽。 （取材自Instagram）

據英國「鏡報」報導，來自智利有「冰上美人魚」之稱的韋爾塔(Barbara Hernandez Huerta)，在8月初以12小時又18分鐘的時間，完成橫渡北愛爾蘭與蘇格蘭之間的北海峽這項世界驚人之舉，在極冷的12℃（約53.6℉）海水中游過35公里，讓她整個人都變成藍色，不過，這只是她的一個小目標，她希望能完成挑戰七大洋的壯舉。

「我認為北海峽是我目前為止，挑戰過最困難的游泳。」這位36歲女泳士，回應媒體採訪說，「一開始，水還很暖和，但兩三個小時後，天氣發生了很大變化，天氣開始冷，在12℃的海水中，游了12小時。這太瘋狂了，讓我都變成藍色的。」

結束這次海峽挑戰，她已完成庫克海峽、莫洛凱海峽、英吉利海峽、卡塔利娜海峽、津輕海峽和直布羅陀海峽等挑戰，總里程約203公里(127英哩)。

原本一向都在正常環境游泳的她，是在6年前第一次游過阿根廷的佩里托莫雷諾冰川，從那時起她就迷上在冰冷的海水中游泳。「我不知道我是不是瘋了，但同時也太棒了；接受大自然及寒冷的挑戰，這是我運動中最棒的。」她還說，「你需要做好萬全準備，專注於你的挑戰和你自己。」

「你需要為體溫過低做好準備，因為這是這項運動中最糟糕的部分。」無庸置疑，這是一項極限運動，所以並非一般人可以挑戰海上冰泳，「所以平常訓練真的很重要。」她是第一位獲得世界冰泳冠軍的拉丁美洲游泳運動員，並連續三個賽季被國際冬泳協會評為世界第一，且創下不少世界紀錄。

更特殊的是她還是一名心理學家，「我是一名心理學家，我喜歡與拉丁美洲甚至世界其他地區的每個人進行交談。我要傳達這些游泳和這些目標的真正意義。這不是為了獎牌，當然也不是為了錢！我常對其他人說，夢想遠大，嘗試你的目標，努力奮鬥。」

游泳 運動員 冰川

上一則

觸身不揍人 少棒小將教我們運動精神 感動千萬人

延伸閱讀

游泳戴Apple Watch？蘋果點名1機種不適合

游泳戴Apple Watch？蘋果點名1機種不適合
英泳將在紐西蘭海域遇沙魚攻擊 一群海豚「築牆相救」

英泳將在紐西蘭海域遇沙魚攻擊 一群海豚「築牆相救」
規模最大 洛社區學院學區擬發債53億

規模最大 洛社區學院學區擬發債53億
洛杉磯社區學院學區擬發行53億元債券11月公投

洛杉磯社區學院學區擬發行53億元債券11月公投

熱門新聞

小威廉絲8日在多倫多出賽。（美聯社）

網壇一代天后小威廉絲 宣布退休

2022-08-09 09:50
籃網球星西蒙斯(左)傳分手辣妹未婚妻賈瑪。（Getty Images、取材自Instagram）

NBA／「姐弟戀」戴綠帽？籃網西蒙斯傳分手超辣未婚妻

2022-08-07 21:51
賈維士(藍衣者)主動走到投手丘擁抱低頭啜泣的謝爾頓。(美聯社)

觸身不揍人 少棒小將教我們運動精神 感動千萬人

2022-08-11 11:36
林書豪更新微博發文。（取材自微博）

籃球／無緣CBA？林書豪換髮型 氣定神閒喝咖啡

2022-08-09 21:03
杜蘭特休賽期間勤於健身，增肌效果明顯。(取材自Instagram)

NBA／杜蘭特不理會交易傳聞 自我重訓成魔鬼筋肉人

2022-08-08 19:42
義大利選手諾尼諾(中)，比賽時不得不握著「鳥」比賽。（視頻截圖）

沒穿內褲惹禍 義大利小鮮肉邊跑400米邊抓鳥 領先變壂底

2022-08-06 02:10

超人氣

更多 >
疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相
火辣DJ玩太嗨 脫衣解扣給客人塞錢 脫序畫面流出下場慘

火辣DJ玩太嗨 脫衣解扣給客人塞錢 脫序畫面流出下場慘
蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一
Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題