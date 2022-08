張育成本季第3轟 連7場安打追平生涯紀錄

台灣好手張育成轉戰光芒之後,火力全面升級,今天對釀酒人之戰,敲出本季第3支全壘打,連7場比賽安打不僅追平個人紀錄,也是歷年來台灣打者在大聯盟的最佳紀錄。

坦帕灣光芒今天在客場以3比4輸給密爾瓦基釀酒人。張育成擔任先發第6棒打擊亮眼,5局上光芒1比2落後,他敲出追平比數的陽春全壘打;隊友阿羅薩雷納(Randy Arozarena)7局上追加一支超前轟,光芒原本勝利在望。

光芒帶著3比2領先進入第9局,但牛棚尾盤失守,9局下後援投手波切(Colin Poche)挨轟,比數被追平;10局下湯普森(Ryan Thompson)被亞當斯 (Willy Adames)敲出再見安打,輸掉比賽。

張育成5局上的這支全壘打,棒打釀酒人先發投手伍卓夫(Brandon Woodruff),把一記97.5英里(157公里)的火球扛出中左外野的全壘打牆外。這球打得強勁,擊球初速達109.4英里(176公里)為全場數一數二。

張育成季中遭守護者釋出,短暫待過海盜,7月來到光芒之後,打擊火力逐漸升溫,自7月26日到今天這場比賽,他已經連續7場比賽都敲出安打,追平個人去年8月到9月間寫下的紀錄。

張育成連續7場比賽敲安,同時也是台灣打擊者在大聯盟的最長連續安打場數。張育成之前,林子偉2018年效力波士頓 紅襪,曾有連5場比賽安打。更早之前,胡金龍在2008年連3場比賽安打。

相較本季在守護者與海盜打擊低迷,張育成7月9日披上光芒戰袍出賽以來,火力全面升級,16場出賽共45打數敲出15支安打,包括2支全壘打,打擊率0.333、上壘率0.375、長打率0.511。

