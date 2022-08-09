籃球／無緣CBA？林書豪換髮型 氣定神閒喝咖啡

林書豪更新微博發文。（取材自微博）

近日林書豪 動態受到台灣關注，主要受到PLG聯盟原富邦勇士林書緯交易至新北國王，更加深各界對林書豪到台灣打球的想像，而今日有中國媒體稱林書豪幾乎無緣重返CBA（中國甲A籃球聯賽），不過，林書豪倒是氣定神閒，更新微博 ，換了髮型、喝著咖啡 與網友互動，似乎不愁自己下一步。

林書豪在微博上寫著，「做髮型、選衣服、喝咖啡！你們出門必須做的事情是什麼？」互動網友，網友則熱烈回應，有網友直呼「帥」，也有網友要林書豪「好好打球」，也有網友則說了，「這個一看就是中國的賓館樣式啊，豪哥來中國了？」

以CBA的時程來看，新一季將於10月10日開打，目前各隊都將陸續展開訓練，傳出廣東隊的台灣好手陳盈駿已於今天出發前往中國，因此林書豪人是否在中國，目前仍是未知數。

在北京隊確定不再與林書豪簽約後，目前尚未有CBA球隊對林書豪有興趣，中國媒體報導最大關鍵就是因疫情因素影響，比賽集中在固定場地進行，影響各隊主場票房收入，如果恢復主客場制，或許有球隊會吸納他來吸引票房，因此目前來看，林書豪重返CBA機會微乎其微。根據新一季CBA賽事安排，第一階段前九輪的比賽，仍維持在同一地進行，地點再行公布，待第一階段結束後，第二階段再來考量是否恢復主客場制。

至於日前傳出香港灣區翼龍隊有意網羅給林書豪，該隊於今天正式簽約中國球員劉曉宇，使得林書豪加盟之事可能破局。

然而林書豪若想繼續籃球生涯，最後機會就是台灣PLG聯盟，傳出多家球隊爭取他加盟，這也有機會讓他一圓與弟弟一起出賽的想法，只是林書豪均不表態，可能還在等待其他機會。