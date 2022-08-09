最會賺錢的女運動員 小威廉絲稱退休是「人生進化」

美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）宣布，將在今年美網後結束職網生涯。 美聯社

才剛在多倫多女網賽迎接相隔超過400天的單打勝利，美國女網指標小威廉 絲（Serena Williams）接受雜誌專訪時宣布，將在今年美網後結束職網生涯。

生涯握有23座大滿貫的小威，大滿貫單打冠軍數是網球公開化後的排行榜首位，她還和姊姊大威廉絲（sister Venus）聯手打下14座大賽的女雙金盃，是女網的代表性人物。

➤➤➤網壇一代天后小威廉絲 宣布退休

下月將過41歲生日的小威在今天發行的雜誌宣布，將在29日開打的美網結束後退休，為網壇投入震撼彈。

小威透露，儘管知道退休的一天遲早會到來，但這對她和家人們就像是禁忌話題，連和丈夫都很少觸碰到相關內容，和自己雙親亦然，這感覺讓她十分不舒服，甚至因此落淚，唯一的抒發管道只有自己治療師。

就算現在已經昭告天下，小威也不喜歡用「退休」來形容自己決定，她說：「或許最好來形容的字是『進化』，我要告訴你，我要從網球轉向對我很重要的事情。」

小威的退休宣言一出，已經有媒體統計，小威生涯總獎金達9460萬美金，超過獎金榜名列第2的姊姊大威兩倍以上；場外小威也收穫滿滿，從1995年轉入職業後，她的代言收入超過3億5000萬美金，加上獎金達到4億5000萬美金，是所有女性運動員 之最。

名列第2的退役名將、俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）總收入約3億2500萬美金，和小威仍有超過1億美金以上的差距。