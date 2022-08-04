環布哥斯公路車賽 荷蘭選手摔車十餘人追撞掛彩

西班牙環布哥斯公路車賽出現追撞事故。(擷自YouTube)

1名荷蘭自由車選手3日在西班牙環布哥斯公路車賽（Tour of Burgos）第2階段距離終點線僅700公尺處的減速丘摔車，造成後方多人追撞掛彩。

法新社報導，這起事故發生在維瓦德西（Vivar del Cid）至比亞狄耶戈（Villadiego）路段末，當時約有十幾名正以時速50公里衝刺的選手追撞倒地。

影片來源：YouTube All Cycling

荷蘭Jumbo Visma車隊選手戴克爾（David Dekker）最先在減速丘摔車，無意間造成後方連環追撞。他本人僅受到擦傷，沒有骨折。

法國車隊AG2R在社群媒體推特 （Twitter）上發文表示，選手圖澤（Damien Touze）「頭部受創，且因摔車導致腦震盪」；他被送醫時意識清楚。

圖澤的隊友柏岱（Clement Berthet）1隻手指骨折，今晚將接受手術 。2人皆被迫退出接下來的賽事。

西班牙Caja Rural車隊選手奧烏拉（Orluis Aular）及羅培茲（David Gonzalez Lopez）也在追撞事故中受傷，2人分別因手部骨折和手肘脫臼被迫宣布退賽。

比利時Quick-Step車隊的史泰姆里（Jannik Steimle）也因鎖骨骨折被迫退賽。

戴克爾所屬車隊Jumbo Visma最後在這場比賽抱回前3名，盧森（Timo Roosen）擊敗阿菲尼（Edoardo Affini）及哈波（Chris Harper）拿下冠軍。