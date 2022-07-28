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F1前世界冠軍維泰爾宣布賽季後退休 將多陪伴家人

中央社布達佩斯28日綜合外電報導
一級方程式車手維泰爾宣布在本賽季結束後退休。(美聯社)
一級方程式車手維泰爾宣布在本賽季結束後退休。(美聯社)

曾連奪4屆一級方程式（F1）世界冠軍的德國車手維泰爾今天宣布，將在本賽季結束後退休；並說，他的目標已改變，希望增加對家人以及賽車之外事物的關注。

路透社報導，35歲的維泰爾（Sebastian Vettel）現為阿斯頓馬丁（Aston Martin）車隊效力；在2010至2013年加入紅牛車隊（Red Bull）期間，連奪F1世界冠軍。他也曾在法拉利（Ferrari）車隊待過6個賽季。

他是在本周末F1匈牙利站開賽前，宣布退休消息。匈牙利大獎賽是F1本賽季第13站，也是8月暑休前的最後一站。

他在新近製作的Instagram網頁上發表影音聲明說：「我特此宣布，在2022賽季結束時，我將從F1賽事退休。」

他說：「我喜愛這項運動，這是我有記憶以來的生活重心。但就如同我在賽道上過生活一般，我在賽道之外也有生活可過，賽車手從來就不是我唯一的身分。」

他解釋道：「在賽車之餘，我有家人，我喜愛陪伴他們。同時除了賽車，我也培養了其他興趣。」

由環保到多元性別，維泰爾對於各種議題日益直言不諱。他說，F1賽事與他的私人生活愈來愈有衝突。

維泰爾說：「我的目標已經從贏得比賽勝利和爭奪冠軍轉移到關注我的子女成長，對他們傳遞我的價值觀念，在跌倒時將他們扶起，在他們需要我的時候予以傾聽，不須要和他們道別，而且最重要的是，向他們學習並接受他們的啟發。」

F1 賽車 退休

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