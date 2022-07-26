田徑／不再只是一輪遊 巴黎奧運徑賽將增設復活賽

巴黎奧運徑賽項目的新賽制，將在200公尺至1500公尺(包含跨欄賽事)首輪後增設復活賽。(美聯社)

國際田徑總會理事會在今天批准巴黎奧運 徑賽項目的新賽制，將在200公尺至1500公尺（包含跨欄賽事）首輪後增設復活賽，取代過去首輪分組前幾名直接晉級（Ｑ）外，擇優最佳成績晉級（q）的賽制，也代表這些項目選手將不會再有「一輪遊」的狀況發生。

依照現行的賽事規則，徑賽200公尺至1500公尺賽事都分為三階段進行，包括第一輪、準決賽與決賽，其中在首輪賽事中除了取分組前幾名直接晉級（Ｑ）準決賽外，還會再從分組中擇優（q）成績最好的選手，補足準決賽參賽名額，避免選手跑出好成績，但卻因為分組競爭激烈無緣晉級的狀況發生。

不過國際田徑總會理事會在今天宣布，巴黎奧運將在200公尺至1500公尺（包含跨欄賽事）於首輪賽事後增設復活賽，來取代原先的成績擇優（q），也代表這些項目選手最多可跑首輪、復活賽、準決賽與決賽4趟，最少也將有2趟出賽機會。

至於在男女100公尺項目部分，則因為原本就設有預賽給外卡選手爭取首輪出賽機會，因此將不列入這次的增設復活賽範圍。

對於這項變革，國際田總主席柯伊（Sebastian Coe）說：「這是在我們的運動員 以及與轉播單位協商後的一項創新，我們深信這將使運動員在這些賽事中的晉級變得更加直接，也是轉播單位和賽迷所希望看到的。復活賽加入奧運將會讓更多人了解這項運動，並通過精心的時間安排，確保每項賽事參賽者都能保有對等的鎂光燈焦點。」