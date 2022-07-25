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場邊人語：開季上陣 可否當真

彭廣揚

●企圖心一直超強的舊金山四九人隊，近日一直在琢磨新的賽季領軍的四分衛該是誰。

現年30歲的蓋羅波洛（James Garoppolo）身高6呎2吋，本來是美國職業美式足球大聯盟（NFL）愛國者隊當家四分衛布雷迪（Thomas Edward Patrick Brady）替補；於2017年10月30日被交易到四九人隊，2018年2月8日再和球隊簽訂為期5年總價1億3750萬元的續約。他於2023年成為自由球員。

他曾經在職業生涯前20場比賽，創下17次捷報的紀錄。

四九人隊建軍已有77個球季，7次有緣爭奪年度總冠軍，5次如願。最近一次出擊超級盃大賽是於2020年2月2日，最近一次勇奪超級盃榮銜是於1995年1月29日。

蓋羅波洛加盟四九人隊之後，5個例行賽季出賽46場，其中45次先發，戰績31勝14敗，1324次嘗試傳球897次完成任務成功率67.7%，累積推進距離1萬1162碼，有66次傳球達陣，有38次遭到攔截。

而他在2個季後賽季出賽6場，次次先發，戰績4勝2敗，132次嘗試傳球80次完成任務成功率60.6%，累積推進距離962碼，有4次傳球達陣，多達6次遭到攔截。

四九人隊最初的如意算盤是，趕緊把握機會進行新老交替無縫接軌，既省錢又不費力。

蓋羅波洛有過肩部、膝蓋和拇指受傷的紀錄，目前的年薪約為2695萬元，占全隊支領薪資的12.68%，而現年22歲的藍斯（Trey Lance）的年薪約775萬1199元，占全隊支領薪資的3.65%。四九人隊還有另外2名編制內的四分衛。

換句話說，四九人隊本來在季後賽結束後，屬意由藍斯取代成為主戰四分衛。藍斯身高6呎4吋，來自明尼蘇達州，大學時期在北達科他州立大學就讀，累積出賽19場，318次嘗試傳球208次完成任務成功率65.4%，累積推進距離2947碼，有30次傳球達陣，只有1次遭到攔截；在2021年選秀時由四九人隊以探花禮聘。

藍斯加盟四九人隊之後，僅僅出賽過6場，其中2次先發，71次嘗試傳球41次完成任務成功率57.7%，累積推進距離603碼，有5次傳球達陣，只知有2次遭到攔截。

四九人隊將於8月12日進行例行賽季前熱身比賽。蓋羅波洛是留守或者是轉戰，最晚屆時分曉。

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