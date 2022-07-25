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網球／本世紀最年輕 西班牙「小蠻牛」排名寫紀錄

記者曾思儒／即時報導
西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)成為21世紀躋身世界前5的最年輕選手。(美聯社)
西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)成為21世紀躋身世界前5的最年輕選手。(美聯社)

儘管漢堡公開賽錯過本季第5冠，西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）24日仍締造特別紀錄，他的世界排名從第6晉升到第5，成為21世紀躋身世界前5的最年輕選手，放眼網球史也是歷年第2「幼齒」。

唯一排在阿爾卡拉斯前頭的不是別人，正是同胞名將「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），他2005年5月9日時世界排名首度進入前5名，當時年紀是18歲又11個月。

目前19歲又2個月的阿爾卡拉斯，漢堡打進決賽就確定晉升世界第5，若捧冠排名更將前進到第4名，但他3盤不敵義大利20歲新秀穆塞蒂（Lorenzo Musetti），本季冠軍數維持在4座，和納達爾並列男將最多。

雖錯過今年第5冠，寫下自己特別紀錄的阿爾卡拉斯表示，排名推進意義重大，「我每天努力訓練，就是為了完成夢想，成為世界第一，一點一點的，我愈來愈靠近我的夢想。」他笑說，進入世界前5是相當了不起的里程碑，「我會繼續努力，成為世界球王。」

阿爾卡拉斯開季的排名只列第32位，憑藉4座冠軍進帳的積分，排名一路竄升；阿爾卡拉斯也加入「3巨頭」名將納達爾及約克維奇（Novak Djokovic），成為第3位未滿20歲就躋身世界前5的男將。

納達爾 義大利 約克維奇

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