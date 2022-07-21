我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登染疫 推特報平安 白宮醫師：呼吸血氧都正常

國會暴亂究竟因何而起？哈佛大規模研究直指川普

NBA／獲體壇奧斯卡東山再起獎 湯普森不忘感謝布萊恩

udn記者陳元廷／綜合外電報導
湯普森(Klay Thompson)受頒ESPY最佳東山再起獎。（美聯社）
湯普森(Klay Thompson)受頒ESPY最佳東山再起獎。（美聯社）

有「體壇奧斯卡」之稱的一年一度ESPY頒獎典禮21日登場，雖然身兼主持人的柯瑞（Stephen Curry）錯過大獎，年度最佳男性運動員最終由大聯盟球星大谷翔平抱走，其所屬勇士以及「浪花兄弟」好搭檔還是順利獲得肯定。

勇士擊敗大聯盟勇士、WNBA天空、NHL雪崩、NFL公羊、喬治亞美足校隊與奧克拉荷馬女壘拿到年度最佳隊伍，至於湯普森(Klay Thompson)則是受頒最佳東山再起獎，致詞時也感謝了意外罹難的布萊恩（Kobe Bryant）父女還有勇士球團不動搖的支持。

「要是沒有勇士球團，我不會站在這裡，還有誰會給ACL撕裂的球員大約？這聽都沒聽過，但他們始終對我保持信念」，湯普森說，他也補充：「最後我要感謝布萊恩一家，凡妮莎（Vanessa）跟三位女孩，我每天都想念布萊恩跟Gigi，我養傷過程也始終保持『曼巴精神』」。

至於其他獎項方面，柯瑞雖沒獲得年度最佳男性運動員，但他超越艾倫（Ray Allen）登NBA三分王獲選最佳破紀錄表現，同時拿到最佳NBA球員獎。至於莫蘭特（Ja Morant）則在最佳突破獎輸給滑雪選手谷愛凌，他的超狂暴扣也在年度最佳好球不敵女足名將拉皮諾埃（Megan Rapinoe）的角球直接進球。

勇士 NBA 柯瑞

上一則

籃球／遭北京首鋼放棄 林書豪轉戰台灣？傳P聯盟將動作

延伸閱讀

MLB／大谷翔平奪ESPY兩大獎 擊敗柯瑞獲選最佳男運動員

MLB／大谷翔平奪ESPY兩大獎 擊敗柯瑞獲選最佳男運動員
谷歌可能購入芝市湯普森州府大樓

谷歌可能購入芝市湯普森州府大樓
NBA／湯普森盼永遠合作 柯爾：他曾低潮痛哭 這讓冠軍更甜

NBA／湯普森盼永遠合作 柯爾：他曾低潮痛哭 這讓冠軍更甜
NBA／感激湯普森永遠合作說 柯爾曝子弟兵復出前的脆弱

NBA／感激湯普森永遠合作說 柯爾曝子弟兵復出前的脆弱

熱門新聞

莎拉波娃生了兒子。（取材自Instagram）

網球／莎拉波娃生了兒子 一家三口照片好溫馨

2022-07-15 20:10
看到現在NBA球星領的高薪，巴克利（左）「遺憾」自己太早出生。（路透）

NBA／里拉德單季領6300萬創新高 巴克利笑嘆太早出生

2022-07-18 08:34
羽生結弦記者會宣布退休。(Getty Images)

日本「滑冰王子」羽生結弦宣布退休 轉攻職業表演選手

2022-07-19 04:10
喬治休賽季在義大利舉辦了婚禮，人生邁向一個新階段。（取材自Instagram）

NBA／喬治義大利幸福成婚 雷納德、唐斯現身慶賀

2022-07-16 08:30
谷愛凌在ESPYS大獎中奪兩項大獎。（取材自谷愛凌微博）

谷愛凌一身黑褲裝「體壇奧斯卡」奪2獎 中文感謝粉絲

2022-07-21 04:05
27歲日本花式滑冰明星羽生結弦宣布退出第一線賽事，轉戰職業花滑運動員。(美聯社)

羽生結弦轉職業花滑 年收估可達700萬美元

2022-07-19 15:08

超人氣

更多 >
世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案
川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目
猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺
房價上漲、美元強勢…美國人買不起房紛遷居歐洲

房價上漲、美元強勢…美國人買不起房紛遷居歐洲
前妻伊凡娜紐約葬禮 川普帶和她的三個孩子出席

前妻伊凡娜紐約葬禮 川普帶和她的三個孩子出席