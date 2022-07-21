場邊人語：曾經為敵 從今兄弟

●過了暑假，有些球隊組成內容發生改變。

NBA費城 七六人隊6月30日和現年37歲的小前鋒塔克（Anthony Leon "P. J." Tucker Jr.）簽訂為期3年保證收入3304萬3500元的合約，同意由邁阿密熱火隊轉進。同時，費城七六人隊也和剛滿29歲的小前鋒豪斯（Danuel Kennedy House Jr.）簽訂為期2年保證收入841萬5150元的合約，由猶他爵士隊前來投效。

塔克和豪斯曾於休士頓 火箭隊同事。在上個球季爭奪東區霸位之時，熱火隊和七六人隊曾經在季後賽第2回合遭遇，塔克代表的熱火隊以4勝2負的戰績淘汰對手。這是他個人連續兩個球季都出現在東區爭霸賽場。

這是七六人隊持續展現補強的動作之一。

塔克身高6呎5吋，生於北卡羅萊納州洛麗，曾經是德州 大學男籃隊成員，在大學期間場均得到13.4分和8.2個籃板球。2006年6月28日參加選秀，由多倫多暴龍隊於第2輪第5順位選中，當年11月1日正式披掛上陣。他在NBA出賽17場之後，遠赴烏克蘭、以色列、希臘、義大利、德國打球，並且在11年的職籃生涯，跟隨過密爾瓦基公鹿隊戴上冠軍戒指。

他在大聯盟11個球季，為鳳凰城太陽隊、火箭隊、熱火隊、暴龍隊和公鹿隊共出戰771場，其中58場例行賽事都是先發，場均上陣29分鐘得到7.1分，有5.6個籃板球，還有1.5次助攻1次失誤1.1次抄截和0.3次火鍋，投籃命中率42.5%，三分球命中率36.4%，罰球命中率74.8%。

在效力於熱火隊期間，他出戰71場，其中70場例行賽事都是先發，場均上陣27.9分鐘得到7.6分，有5.9個籃板球，還有1.6次助攻1.1次失誤1.2次抄截和0.3次火鍋，投籃命中率48.4%，三分球命中率41.5%，罰球命中率73.8%。

豪斯身高6呎6吋，生於德州休士頓，曾經是休士頓大學和德州農工大學男籃隊成員，在德州農工大學就讀大三期間，場均得到14.8分和3.8個籃板球，在大四期間，場均進步為得到15.6分和4.8個籃板球。2016年6月23日參加年選秀名落孫山，由華盛頓巫師隊邀請參加夏季聯盟，當年11月11日以巫師隊得分後衛身分上陣。

豪斯在短暫的6年職籃生涯，已為巫師隊、太陽隊、火箭隊、紐約尼克隊和爵士隊跨刀過；累積出戰204場，其中98場例行賽事都是先發，場均上陣24.3分鐘得到8.5分，有3.6個籃板球，還有1.3次助攻0.8次失誤0.7次抄截和0.4次火鍋，投籃命中率42.7%，三分球命中率36.6%，罰球命中率76.4%。