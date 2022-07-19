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羽生結弦轉職業花滑 年收估可達700萬美元

中央社東京19日綜合外電報導
27歲日本花式滑冰明星羽生結弦宣布退出第一線賽事，轉戰職業花滑運動員。(美聯社)
27歲日本花式滑冰明星羽生結弦宣布退出第一線賽事，轉戰職業花滑運動員。(美聯社)

27歲日本花式滑冰明星羽生結弦今天宣布退出第一線賽事，轉戰職業花滑運動員。羽生結弦在競技生涯留下諸多耀眼輝煌戰績，竟然不是「職業」花滑運動員，其實問題在於花滑術語。

「日刊體育」解釋，花滑界的「業餘」指的是在國際滑冰總會（ISU）登記的各國滑冰聯盟運動員。一旦轉戰職業花滑運動員，除了職業和業餘皆可參加的日本公開賽（Japan Open）之外，在奧運和世界滑冰錦標賽等絕大部分的競技賽事，都將無法出場。

滑冰界的許多人仍然使用「轉職業」來表示退出競技賽事，儘管絕大多數頂尖競技選手都是全職的職業選手。

許多花滑選手過去考量到生計問題，都會在摘下奧運獎牌後轉職業，參加各式滑冰秀。而現在，不論是職業或業餘運動員都可以參加滑冰秀，拿到出場費。

業餘花滑運動員使用的多為新賽季表演曲目、熟悉的比賽曲目，或是表演滑的曲目。相較下，職業運動員不受賽季限制，有可以針對一次表演進行長時間練習的優勢。

此外，日本過去也有轉職業的花滑運動員，再次轉為業餘、參加國際競技賽事的案例。

日本女子花滑選手伊藤綠於1992年取得阿爾貝維爾（Albertville）冬奧女子個人項目銀牌後，同一年轉戰職業，在1995年又轉回業餘。

2010年在溫哥華冬奧拿下男子個人項目銅牌的高橋大輔也是在2014年宣布引退，又於2018年回歸現役選手身分。

日本職業花滑運動員當中，2006年杜林冬奧女單金牌荒川靜香製作了滑冰秀Friends on Ice；2010年溫哥華冬奧女單銀牌的淺田真央則在今年4月推出滑冰秀BEYOND，都展現出了不同於競技賽事的花滑魅力。

日本廣告相關業者表示，淺田真央在引退後，光靠滑冰秀就賺近3億日圓（約217萬美元）年收入，如果是羽生結弦，包含廣告在內，「年收入可能會逼近10億日圓（約723.4萬美元）」。

運動員 日本 羽生結弦

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