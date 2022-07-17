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MLB明星賽隔42年重返洛杉磯 球迷沙灘打棒球

中央社洛杉磯16日專電
華裔演員劉思慕受邀參加MLB明星賽的名人壘球賽。(美聯社)
華裔演員劉思慕受邀參加MLB明星賽的名人壘球賽。(美聯社)

職棒大聯盟（MLB）明星賽暌違42年重返洛杉磯，除了棒球場有比賽，大聯盟更在海灘辦活動，首度邀球迷在沙灘打球，呈現洛杉磯的城市特色。

「這是一生難得的機會，下一次明星賽再來洛杉磯，不知道多少年後。」穿道奇球衣的布萊恩（Bryan Nankee）是洛杉磯在地的球迷，今天在聖塔蒙尼加（Santa Monica）沙灘上參與明星賽的周邊活動。

布萊恩與家人已買好門票，準備18日、19日兩天在道奇球場觀賞全壘打大賽與明星對抗賽。他自豪說，美國職棒各隊的球場都有不同特色，洛杉磯最大的特色就是海灘了。

大聯盟明星賽又稱夏日棒球盛宴，每年球季中間舉行，巡迴不同城市主辦，重頭戲是球迷從30支隊伍中票選出來的明星球員分兩隊比賽，另有全壘打大賽、未來之星明星賽等明星週系列活動。

道奇球場上次主辦明星賽是1980年，原訂2020年主辦明星賽，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延到今年。

聖塔蒙尼加碼頭是洛杉磯的觀光勝地，電影「阿甘正傳」、「鋼鐵人」都曾在這裡取景。這個星期碼頭的木棧道及沙灘上出現了棒球元素。大聯盟在這裡架設舞台，舉辦與球迷同樂的嘉年華活動。

沙灘上一群小朋友參與大聯盟PLAY BALL棒球營，由教練指導棒球基本觀念。身穿芝加哥小熊球衣的父子檔保羅（Paul Hewitt）與兒子亨利參與其中。他說小朋友在這裡玩得很開心，沙灘跟棒球真是完美的結合，如果每年都可以在這裡舉辦那有多好。

大聯盟在沙灘上設置簡易的棒球場，讓孩童拿著球棒打比賽，一旁還有餵球機，讓年紀更大的球迷體驗揮棒的樂趣。動態活動以外，還有明星賽為主題的沙雕作品。

這是大聯盟明星賽第一次把球迷活動移到沙灘上舉辦。棒球營的主持人洛威（James Lowe）以「球賽教練」（Coach Ballgame）作為品牌舉辦青少年棒球營，這次與大聯盟合作。

他在受訪時分享棒球理念，希望讓兒童透過這樣的活動認識棒球，玩得開心，更注重品格教育，讓孩子未來成長路上做出正確的決定。

第92屆大聯盟明星週系列活動在洛杉磯，包括16日未來之星明星賽及名人慢壘賽，17日年度選秀會，18日全壘打大賽，19日明星對抗賽。

MLB明星賽暌違42年重返洛杉磯。(美聯社)
MLB明星賽暌違42年重返洛杉磯。(美聯社)

洛杉磯 道奇 觀光

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