溫網／「贏家請吃飯」 約克維奇 、基里洛斯先禮後兵

基里洛斯與約克維奇今晚爭冠。 美聯社

溫網男單決賽將在10日登場，前世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）將要挑戰溫網四連霸，而他的對手基里洛斯（Nick Kyrgios）則要試圖打破被網壇四巨頭壟斷長達近20年的冠軍寶座。在這場眾所矚目的男單決賽前夕，兩人也在社群 平台上「先禮後兵」，還笑說贏球的人要請吃飯。

基里洛斯多年來與約克維奇雖看似不對盤，卻也有些相似之處，約克維奇是網壇史上在位最久的球王，卻總是遭遇「全球客場」；被封為「壞小子」的基里洛斯也時常成為球迷們抨擊的目標。對於這兩位球員，喜歡的人很喜歡，但討厭他們的人也不在少數。

今年初約克維奇因疫苗問題遭澳洲 政府驅逐時，身為地主球員的基里洛斯選擇站出來替他發聲，這件事成為兩人破冰的起點，基里洛斯也說，他們後來都有持續傳訊息聯絡，還表示現在已經有點「兄弟情」。約克維奇則則回應，雖然不確定兩人關係有到「兄弟」程度，但的確好轉不少。

而昨天約克維奇在基里洛斯經過自己的練習場時對他開玩笑地說：「等了5年你才願意說我的好話。」壞小子回應：「但我在重要的時刻站出來捍衛你。」約克維奇笑著說：「那當然，我很謝謝你。」

這段對話在推特上引發討論，基里洛斯本人也在Instagram限時動態分享並標註約克維奇：「我們現在是朋友了吧？」約克維奇回應：「如果你邀我喝一杯或吃頓晚餐，我會答應。P.S.明天贏的人請客。」基里洛斯再回應：「就這麼說定了，準備去夜店嗨翻吧！」