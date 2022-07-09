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MLB／天使沒大谷翔平登板贏不了？金鶯罕見7連勝

記者藍宗標／綜合報導
金鶯先發投手克里默投5局，只被揮出兩支安打。路透
金鶯先發投手克里默投5局，只被揮出兩支安打。路透

天使隊7日靠大谷翔平包辦勝投、勝打，在邁阿密擊敗馬林魚隊，接下來轉戰巴爾的摩又碰到麻煩，9日對金鶯隊4連戰第3戰又以0：1輸球，吞下對戰3連敗。

楚奧特（Mike Trout）、大谷入選明星賽先發外野手、指定打擊，9日對金鶯之戰打擊表現一模一樣，都是3個打數掛零，被三振、保送各1次，天使全場只有5支安打，遭對方5名投手壓制，一路掛零到底。

天使6月27日在主場和水手隊爆發嚴重衝突，總教練尼文（Phil Nevin）遭禁賽10場，9日重返球場領軍，賽前和兒子小尼文（Tyler Nevin）相見歡；這位25歲菜鳥三壘手代表金鶯交換攻守名單，也是升上大聯盟後，首次和父親在球場碰面，2打數1安打、被三振、保送各1次。

金鶯先發投手克里默（Dean Kremer）投5局，只被揮出兩支安打，牛棚4人接力保住勝利，金鶯締造最近5個球季首次7連勝紀錄，戰績升至42勝44敗，雖在美聯東區排名墊底，但已逼近5成勝率。

天使本季對戰金鶯6場只拿到1勝，吞下3連敗後，戰績掉到38勝48敗，在美聯西區排名第4，低於5成勝率10敗，也是本季最慘表現。

值得一提的是，天使最近9戰只有兩勝，都靠大谷登板先發奪勝，下次投球任務將是14日在主場對決同區龍頭太空人隊，天使落後多達18場勝差。

天使 太空人 大谷翔平

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