溫網／生涯還不曾贏過壞小子 約克維奇：盼有不同結果

約克維奇搶下冠軍賽門票，距離溫網4連霸與第7冠僅差最後一勝。 美聯社

儘管連續兩輪都在首盤被對手搶先攻下，但前世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）今天凌晨在溫網男單4強賽再度逆轉英國 選手諾里（Cameron Norrie），以2：6、6：3、6：2、6：4搶下冠軍賽門票，距離4連霸與第7冠僅差最後一勝。

約克維奇溫網4強賽面對第9種子的諾里，開賽後一度遭遇亂流，不過後三盤回穩後就一路壓著對手打，搶下與澳洲 「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）爭冠的門票。

談到自己開賽後的不穩定，約克維奇說：「我一開始並不順利，他在第一盤表現更好，我以前在大滿貫打過很多準決賽，所以從走上球場那刻我就知道這不是一件容易的事情，因為你對自己和他人對你都有很大的壓力與期待，而諾里沒有什麼好失去的，他正在打他一生中最重要的賽事，但在家鄉打球並不容易，我非常尊重他。」

對於接下來將與生涯還不曾贏過的基里洛斯爭冠，約克維奇也強調這將會是一場火花不斷的賽事，「這是他的第一場大滿貫決賽，他非常興奮，且總是打得相當自由奔放，還擁有強大的發球，我們已經有一段時間沒有交手，而且我過去還不曾贏過他，希望這次有不同的結果。」

而4強取勝後也讓約克維奇溫網生涯勝場來到85勝10敗，超越了康諾斯（Jimmy Connors）的84勝18敗，在史上僅次於費德勒（Roger Federer）的105勝14敗，而生涯參加大滿貫決賽的次數也來到32次，超越費德勒的31次獨居史上第1。